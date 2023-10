الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في غزة خطر للغاية والحروب لها قواعد

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن تحذير إسرائيل بإعادة توطين أكثر من مليون شخص في شمال غزة خلال 24 ساعة أمر خطير للغاية ومستحيل، مؤكدًا أنه حتى الحروب لها قواعد.

وقال غوتيريش يوم الجمعة: “إن نقل أكثر من مليون شخص عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى مكان بدون طعام أو ماء أو مأوى، وعندما تكون المنطقة بأكملها تحت الحصار، أمر خطير للغاية ومستحيل”.

صرح بهذا الأمين العام للأمم المتحدة، قبل حضوره اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط.

وأعرب عن قلقه العميق، قائلًا: “إن المستشفيات في جنوب غزة وصلت إلى طاقتها القصوى وغير قادرة على استقبال آلاف المرضى الجدد من الشمال”. وأضاف أن النظام الصحي أيضًا على وشك الانهيار.

Even wars have rules.

International humanitarian law & human rights law must be respected & upheld; civilians must be protected & also never used as shields.

All hostages in Gaza must be released immediately. pic.twitter.com/nlHt31ZlkA

— António Guterres (@antonioguterres) October 14, 2023