في محاولة أخرى.. ترامب يلتقي بحلفاء جمهوريين من مجلس النواب الأمريكي لاكتساب مزاعم تزوير الناخبين

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمجموعة من المشرعين الجمهوريين في البيت الأبيض في محاولة اكتساب الدعاوى القضائية التي تزعم تزوير الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن في الثالث من نوفمبر الماضي.

وقال مصدر مطلع على الاجتماع إن المشرعين الحاضرين كانوا حلفاء موثوقين لترامب من مجلس النواب، بما في ذلك النواب مات جايتس، وجيم جوردان، ومو بروكس، ورفض البيت الأبيض الإدلاء بمزيد من التعليقات على الاجتماع.

وكان ترامب يدرس أيضاً ما إذا كان سيُعين بأول مستشاراً خاصاً للولايات المتحدة للتحقيق في مزاعم التزوير الجماعي للناخبين، بعد أن فشلت محاولات حملته للضغط على مثل هذه الدعاوى في مختلف المحاكم.

وقال مصدر ثاني مطلع على الوضع أن ترامب كان يسأل الحلفاء عما إذا كان ينبغي عليه اختيار أول منصب المستشار الخاص، وحثه الكثير منهم على عدم القيام بذلك.

وظل ترامب محصناً في البيت الأبيض منذ أيام حيث تحدث إلى المستشارين حول كيفية محاربة نتائج الانتخابات أثناء تفشي جائحة الفيروس التاجي كوفيد-19 داخل البلاد، كما أنه يخطط لمغادرة واشنطن يوم الأربعاء إلى ناديه الخاص في بالم بيتش “فلوريدا” لبقية العام.