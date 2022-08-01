أخبار عالمية

بالصور.. بيع ساعة هتلر بسعر خيالي رغم احتجاجات اليهود

محمود عز

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي BBC، عبر موقعها الرسمي، بيع ساعة تخص الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر، بأكثر من مليون دولار في مزاد بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا.

هتلر

وقالت شبكة بي بي سي “جرى بيع ساعة أدولف هتلر مقابل 1.1 مليون دولار”.

وتحمل ساعة أدولف هتلر، شعار النازية، بجانب أول حرفين من اسم ولقب أدولف هتلر “إي وإتش”.

السعودية: تعلن فتح مجالها الجوي لجميع شركات الطيران والرحلات من وإلى إسرائيل

بايدن يتعرض لموقف محرج غير متوقع في إسرائيل

وأقيم مزاد بيع ساعة أدولف هتلر، وسط احتجاجات شديدة للغاية من جانب اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب شبكة بي بي سي، فإن دار المزادات، التي باعت تذكارات نازية في الماضي، قالت لوسائل إعلام ألمانية إن هدفها هو الحفاظ على التاريخ.

وحسب موقع “العربية نت”، فإن الجندي الفرنسي الرقيب روبرت مينوت، سرق الساعة من مخبأ هتلر الجبلي خلال الأسابيع الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وتابع الموقع “ظلت ساعة هتلر في عائلة الجندي منذ ذلك الحين، والساعة سويسرية الصنع وتتميز بالأحرف الأولى للزعيم النازي وشعاره. وتحمل ثلاثة تواريخ، عيد ميلاد هتلر، وتاريخ تعيينه مستشاراً لألمانيا، وتاريخ فوز الحزب النازي في الانتخابات عام 1933”.

محمود عز

خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة دفعة 2011 .. وعضو نقابة الصحفيين المصرية
عملت بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية مثل أموال الغد والتحرير والشروق والدستور الأصلي بجانب مواقع عربية متنوعة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.