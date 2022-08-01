بالصور.. بيع ساعة هتلر بسعر خيالي رغم احتجاجات اليهود

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي BBC، عبر موقعها الرسمي، بيع ساعة تخص الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر، بأكثر من مليون دولار في مزاد بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا.

وقالت شبكة بي بي سي “جرى بيع ساعة أدولف هتلر مقابل 1.1 مليون دولار”.

وتحمل ساعة أدولف هتلر، شعار النازية، بجانب أول حرفين من اسم ولقب أدولف هتلر “إي وإتش”.

وأقيم مزاد بيع ساعة أدولف هتلر، وسط احتجاجات شديدة للغاية من جانب اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب شبكة بي بي سي، فإن دار المزادات، التي باعت تذكارات نازية في الماضي، قالت لوسائل إعلام ألمانية إن هدفها هو الحفاظ على التاريخ.

وحسب موقع “العربية نت”، فإن الجندي الفرنسي الرقيب روبرت مينوت، سرق الساعة من مخبأ هتلر الجبلي خلال الأسابيع الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وتابع الموقع “ظلت ساعة هتلر في عائلة الجندي منذ ذلك الحين، والساعة سويسرية الصنع وتتميز بالأحرف الأولى للزعيم النازي وشعاره. وتحمل ثلاثة تواريخ، عيد ميلاد هتلر، وتاريخ تعيينه مستشاراً لألمانيا، وتاريخ فوز الحزب النازي في الانتخابات عام 1933”.