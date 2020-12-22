أول لاتيني في الكونغرس، حاكم كاليفورنيا يعين أليكس باديلا في مجلس الشيوخ الأمريكي

قال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم إنه سيعين السيد “أليكس باديلا” كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي ليكون أول أمريكي من أصل لاتيني يشغل منصب في مجلس الشيوخ الأمريكي “الكونغرس” مما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد نقلة ديمقراطية غير مسبوقة، وسيتولى باديلا منصبه في الـ 20 من يناير المقبل.

ويذكر أن أليكس باديلا هو مهندس معماري وسياسي أمريكي من أصل مكسيكي، ولد باديلا في لوس آنجلس لوالدين مكسيكيين، وينتمي باديلا للحزب الديمقراطي.