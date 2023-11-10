مواصفات و سعر Xiaomi Redmi 13C – مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة شاومي بالخارج بشكل رسمي عن هاتفها Xiaomi Redmi 13C الذي ظهرت له تسريبات ومواصفات خلال الأسابيع السابقة، بمواصفات تعتبر جيدة للشاشة والكاميرات والبطارية، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة عن الهاتف، وما هي مميزاته والعيوب التي تم ملاحظتها.