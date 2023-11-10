مواصفات و سعر Xiaomi Redmi 13C – مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة شاومي بالخارج بشكل رسمي عن هاتفها Xiaomi Redmi 13C الذي ظهرت له تسريبات ومواصفات خلال الأسابيع السابقة، بمواصفات تعتبر جيدة للشاشة والكاميرات والبطارية، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة عن الهاتف، وما هي مميزاته والعيوب التي تم ملاحظتها.
مواصفات Xiaomi Redmi 13C
© شبكات الإتصال :-
|شرائح الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|الشبكات
|• يدعم شبكات 2G، 3G
|دعم شبكة 4G
دعم شبكة 5G
|• نعم يدعم
• لا يدعم
© المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• ميدياتك Helio G85
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 12 نانو ميتر
|المعالج الرسومي
|• Mali-G52
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 13
|واجهة التشغيل
|• MIUI 14
© ذاكرة التخزين والرام :-
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 128 جيجا مع 4 جيجا رام
• 128 جيجا مع 6 جيجا رام
• 256 جيجا مع 8 جيجا رام
|الرام
|• 4، 6، 8 جيجا رام
|إمكانية إضافة كارت ميموري
|• نعم يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية
© الشاشة :-
|نوع الشاشة
|• IPS LCD
|حجم الشاشة
|• 6.7 بوصة
|دقة الوضوح
|• 720 × 1600 بيكسل
|نسبة البيكسل
|• 260 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 90 هرتز، طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass
© الكاميرات :-
|الكاميرات الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات خلفية ثلاثية :-
• 50 ميجا بيكسل (الرئيسية)
• 2 ميجا بيكسل (كاميرا الماكرو)
• 0.08 ميجا بيكسل (كاميرا العمق)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديوهات بدقة :- 1080p@30fps، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي
|الكاميرا الأمامية
|• 8 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديوهات بدقة :- 1080p@30fps، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية نعم تدعم
• الكاميرا الأمامية لا تدعم
© البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 18 واط
|دعم الشحن السريع
|• نعم يدعم
|نوع منفذ الشحن
|• Type C 2.0
© مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|منفذ 3.5 مم
|• نعم يدعم
|راديو FM
|• نعم يدعم
|تقنية NFC
|• نعم يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأزرق، الأبيض، الأخضر
سعر Xiaomi Redmi 13C
• السعر في الخارج يبدأ من 115 يورو، أي حوالي 3800 جنيه مصري.
مميزات Xiaomi Redmi 13C
• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق.
• يأتي بذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة ومتعددة.
• الكاميرات الخلفية تقدم أداء أكثر من رائع سواء في التصوير الثابت، أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.
عيوب Xiaomi Redmi 13C
• الشاشة من نوع IPS LCD العادي مقارنة بشاشات الأموليد الحالية.
• الكاميرا الأمامية دقتها متوسطة ( 8 ميجا بيكسل فقط).