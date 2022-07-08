سعر ومواصفات Wiko T3 في السعودية | هاتف بأقل من 700 ريال سعودي

تم توفر هاتف Wiko T3 رسميًا في الأسواق السعودية بسعر أقل من 700 ريال سعودي، يقدم الهاتف مواصفات جيدة ومقبولة في تلك الفئة السعرية الاقتصادية، حيث يأتي بمعالج Mediatek Helio P35، وبأندرويد 11 خام بدون إضافات، وبكاميرات تقدم صور رائعة، بالإضافة لبطارية بسعة كبيرة 5000 مللي أمبير تدوم لفترة طويلة، صدر مؤخرًا من شركة ويكو العديد من الهواتف الذكية مثل Wiko T10 وWiko T50.

مواصفات Wiko T3

الشاشة بحجم 6.6 بوصة من نوع IPS LCD بدقة HD+. المعالج Mediatek Helio P35 ثماني الأنوية 12 نانومتر. معالج رسومي PowerVR GE8320 نظام التشغيل Android 11. المساحة التخزينية 128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 4 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 3 كاميرات:

48 ميجابيكسل.

5 ميجابيكسل.

2 ميجابيكسل.

مع دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 30 فريم.

مع وجود فلاش LED.

دعم تقنية Panorama وHDR. الكاميرا الأمامية 8 ميجابيكسل. البطارية بسعة 5000 مللي أمبير. قوة الشحن 10 واط.

مميزات جوال Wiko T3

تصميم ظهر بسيط ورائع. الشاشة تأتي بنوتش للكاميرا الأمامية بحواف صغيرة. معالج Mediatek Helio P35 يقدم أداء مقبول في الاستخدام اليومي والتصفح والألعاب بالنسبة لهذه الفئة السعرية، حيث يشغل لعبة ببجي موبايل على إعدادات متوسطة، كما يشغل الألعاب الخفيفة بشكل جيد جدًا. يأتي الهاتف بإصدار أندرويد 11 خام بدون إضافات، وهذا يضمن لك تجربة استخدام وتصفح جيدة. الكاميرات تقدم تجربة تصوير جيدة. مساحة تخزين كبيرة تُقدر بـ 128 جيجابايت متفوقًا على منافسيه. دعم مستشعر بصمة جانبي. صوت السماعة الخارجية عالي. مرفق شاحن وجراب وواقي للشاشة في علبة الهاتف. بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير.

عيوب جوال ويكو T3

الشاشة تأتي بدقة HD+ وليس FHD+. الشحن بطيء للغاية حيث يأتي بقوة 10 واط.

سعر هاتف Wiko T3

الهاتف متوفر في مكتبة جرير السعودية بلونين الأسود والذهبي بالسعر التالي:

نسخة 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام بسعر: 629 ريال سعودي.

ينافس هاتف Wiko T3 هواتف أخرى في نفس الفئة السعرية مثل: