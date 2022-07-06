سعر ومواصفات Wiko T10 في السعودية | هاتف اقتصادي جديد

صدر رسميًا جوال Wiko T10 في الأسواق السعودية، وهو هاتف اقتصادي يأتي بمواصفات متواضعة مع سعر منخفض، حيث يأتي بمعالج Mediatek Helio A22، وشاشة 6.5 بوصة، وبطارية 5000 مللي أمبير، ومساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت.

ينافس هاتف Wiko T10 هواتف أخرى في نفس الفئة السعرية الاقتصادية مثل Samsung Galaxy A03 Core وXiaomi Redmi 9A وXiaomi Redmi 9C.

مواصفات Wiko T10

الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع IPS LCD بدقة HD+. المعالج Mediatek Helio A22 ثماني الأنوية 12 نانومتر. معالج رسومي PowerVR GE8300 نظام التشغيل Android 11 نسخة GO المساحة التخزينية 64 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 2 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 13 ميجابيكسل.

مع دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 30 فريم.

مع وجود فلاش LED.

دعم تقنية Panorama. الكاميرا الأمامية 5 ميجابيكسل. البطارية بسعة 5000 مللي أمبير. قوة الشحن 10 واط.

مميزات جوال Wiko T10

تصميم جيد ورائع بالنسبة للفئة السعرية. شاشة كبيرة بحجم 6.5 بوصة من نوع IPS LCD. دعم FM radio مثل هاتف Xiaomi Redmi 10A. دعم منفذ USB Type-C. دعم مستشعر التقارب الخاص بالمكالمات. دعم منفذ 3.5 مللي لتشغيل سماعات الأذن. مساحة تخزين داخلية كبيرة 64 جيجابايت مع إمكانية تركيب كارت ذاكرة خارجي حتى 512 جيجابايت. بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مثل هاتف Nokia G11 Plus. دعم شحن بقوة 10 واط فقط، وهو شيء مقبول في هذه الفئة السعرية.

عيوب جوال ويكو T10

حجم الذاكرة العشوائية 2 جيجابايت رام فقط وهو قليل للغاية. نسخة أندرويد مخففة من Android 11، لذلك لن يكون هناك بعض المميزات. معالج Mediatek Helio A22 يقدم أداء ضعيف وأقل من المنافسين، ولكنه قادر على تشغيل بعض الألعاب بشكل مقبول.

سعر هاتف Wiko T10

الهاتف متوفر في مكتبة جرير السعودية بلونين الأسود والأخضر بالسعر التالي:

نسخة 64 جيجابايت مع 2 جيجابايت رام بسعر: 425 ريال سعودي.