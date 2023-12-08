توقعات اللاعبين: هل يُخبئ عالم GTA 6 شخصية ثالثة غير معلنة؟

بعدما كشفت Rockstar Games عن العرض الدعائي الأول للعبة GTA 6، انهالت موجة من الفيديوهات والمقالات التي حللت كل مشهد وإطار من الفيديو، وخرجت لنا الكثير من النظريات والتكهنات التي ترصد عناصر ستظهر في اللعبة، ومن بين الافتراضات هو تواجد شخصية ثالثة في اللعبة وهذا ما سنتطرق إليه، يستحق الذكر أن فيديو الإعلان عن قراند 6 الذي مدته دقيقة و30 ثانية فحسب حصد أكثر من 130 مليون مشاهدة، و10 مليون إعجاب، و800 ألف تعليق على يوتيوب في غضون أربعة أيام فقط والأرقام تتصاعد باستمرار.

صورة من فيديو إعلان GTA 6 - مصدر الصورة: Rockstar Games.

إعلان GTA 6

كشفت روكستار في فيديو إعلان لعبة Grand Theft Auto VI عن طبيعة الشخصيات الرئيسية القابلة للعب وهم جيسون ولوسيا الذين يقومون بعمليات سرقة وجريمة في مدينة Vice City.

وقد تم التركيز على تنوع بيئة اللعب ومستوى الجرافيك الرائع الذي وصلت إليه روكستار، والذي ظهر بشكل واضح في تصميم الشواطئ والمباني والشخصيات بالإضافة للحيوانات التي سيكون لها تواجد قوي مثل التماسيح والدلافين وطائر الفلامنجو، كما أن المطورين أوقدوا شغف اللاعبين بترك بعض التلميحات في الفيديو ليتم تحليلها وتخمينها.

تجسيد الواقع الأمريكي

في العرض التشويقي الأول لقراند 6، أظهرت روكستار واقع الحياة الأمريكية في العقد الأخير، وكيف أثرت السوشيال ميديا على تفاقم مشاكلها، وهذا ظهر في مشاهد تعرض أفعالًا غير أخلاقية وأشخاصًا مجانين في مدينة Vice City التي تعكس مجتمعًا مصابًا بالأمراض النفسية والانحطاط الأخلاقي، وهو ما تخفيه أمريكا عن العالم، وربما تكون هناك رسالة مهمة تريد Grand Theft Auto 6 إيصالها عن الوضع الأمريكي، ولكن هناك بصيص أمل لمنطقتنا في أن يتم إصدار نسخة أو خيار في الإعدادات يسمح بإزالة المشاهد المثيرة وغير الأخلاقية؛ لأن صندوق الاستثمارات السعودي يملك 6.8% من أسهم شركة Take Two التي تمتلك روكستار.

نظرية وجود شخصية ثالثة

نشر عضو يُدعى Jammyd88 في منتدى GTA Forums صورة من الفيديو التشويقي الأول للعبة قراند VI، يظهر فيه اقتحام ضباط شرطة لمكان ما يحتوي على مجرمين، وادعى أن هذه الصورة تلمح إلى وجود شخصية ثالثة سرية تلعب دور ضابط شرطة يتتبع جيسون ولوسيا، وأضاف أن هذا يشبه فكرة اللعبة الأصلية لسلسلة “Grand Theft Auto”، التي كانت تسمى “Race ‘N’ Chase”، وكانت تتيح للاعبين اللعب بضباط شرطة فقط وليس مجرمين.

هذه النظرية أثارت اهتمام الكثير من اللاعبين، الذين يتساءلون عن إمكانية تكرار روكستار لمفاجأة وجود شخصية قابلة للعب غير مُعلن عنها كما فعلت في لعبة Red Dead Redemption بجزئها الاثنين، ولكن هناك أيضًا من يشككون في صحة هذه النظرية، ويعتقدون أن الصورة المذكورة لا تعني شيئًا سوى أن اللعبة ستدعم منظور الشخص الأول، أو أن جيسون هو الشرطي الذي انقلب على القانون وانضم إلى لوسيا في عالم الجريمة.

موعد صدور GTA 6

ستجد هذه التكهنات حلًا مع إطلاق GTA VI رسميًا في عام 2025 حصريًا على أجهزة الجيل الجديد وهم PlayStation 5 وXbox Series X|S، يُتوقع إصدار نسخة الكمبيوتر الشخصي في عام 2026 أو 2027 على أبعد تقدير، وحتى ذلك الحين تظل كل التوقعات والتكهنات جزءًا من الترقب المثير للجزء القادم من سلسلة ألعاب العالم المفتوح الأشهر في العالم.