مواصفات وسعر vivo iQOO 12 مميزاته والعيوب
vivo iQOO 12 هاتف جديد أعلنت عنه شركة فيفو يأتي بمواصفات جيدة من أبرزها المعالج القوي الداعم لشبكات 5G وذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة ومتعدده، مع شاشة عملاقة بدقة وضوح عالية ومعدل تحديث 144 هرتز، وكاميرات خلفية وأمامية تعطي تجربة تصوير رائعة، بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة عن الهاتف، وما هي مميزاته والعيوب التي تم ملاحظتها.
© شبكات الإتصال:-
|شرائح الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|الشبكات
|• يدعم شبكات 2G، 3G
|دعم شبكة 4G
دعم شبكة 5G
|• نعم يدعم
• نعم يدعم
© المعالج ونظام التشغيل:-
|نوع المعالج
|• Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 4 نانو ميتر
|المعالج الرسومي
|• Adreno 750
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 14
|واجهة التشغيل
|• Funtouch 14
© ذاكرة التخزين والرام:-
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 256 جيجا مع 12 جيجا رام
• 512 جيجا مع 16 جيجا رام
•1 تيرا بايت جيجا مع 16 جيجا رام
|الرام
|• 12، 16 جيجا رام
|إمكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية
© الشاشة:-
|نوع الشاشة
|• أموليد – AMOLED
|حجم الشاشة
|• 6.7 بوصة
|دقة الوضوح
|• 1260 × 2800 بيكسل
|نسبة البيكسل
|• 453 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 1 بليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 144 هرتز، إضاءة 1400 إلى 3000 شمعة، خاصية HDR10+
© الكاميرات:-
|الكاميرات الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات خلفية ثلاثية:-
• 50 ميجا بيكسل (الرئيسية)
• 54 ميجا بيكسل (كاميرا optical zoom)
• 60 ميجا بيكسل (كاميرا التصوير الواسع)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديوهات بدقة:- 8K@30fps، 4K@24/30/60fps، 1080p@30fps، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديوهات بدقة:- 1080p@30fps، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية نعم تدعم
• الكاميرا الأمامية لا تدعم
© البطارية ونظام الشحن:-
|سعة البطارية
|• 5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 120 واط
|دعم الشحن السريع
|• نعم يدعم
|نوع منفذ الشحن
|• Type C 2.0
© مواصفات أخرى:-
|الحماية
|• بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|تقنية NFC
|• نعم يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأحمر، الأبيض
سعر vivo iQOO 12
• السعر في الخارج يبدأ من 557 دولار، أي حوالي 17150 جنيه مصري.
مميزات vivo iQOO 12
• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق.
• المعالج قوي وداعم لشبكات 5G الأحدث.
• يأتي بذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة ومتعددة.
• الشاشة تأتي من نوع أموليد بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 144 هرتز.
• الكاميرات الأمامية والخلفية تقدم أداء أكثر من رائع سواء في التصوير الثابت، أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة، وتدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.
عيوب vivo iQOO 12
• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية (كارت ميموري).
• لا يدعم برنامج الراديو FM.
• لا يدعم منفذ ساعات الأذن 3.5 مم.