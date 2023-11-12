تقنية

مواصفات وسعر vivo iQOO 12 مميزاته والعيوب

أحمد شوقي إبراهيم

vivo iQOO 12 هاتف جديد أعلنت عنه شركة فيفو يأتي بمواصفات جيدة من أبرزها المعالج القوي الداعم لشبكات 5G وذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة ومتعدده، مع شاشة عملاقة بدقة وضوح عالية ومعدل تحديث 144 هرتز، وكاميرات خلفية وأمامية تعطي تجربة تصوير رائعة، بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة عن الهاتف، وما هي مميزاته والعيوب التي تم ملاحظتها.

© شبكات الإتصال:-

شرائح الإتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
الشبكات • يدعم شبكات 2G، 3G
دعم شبكة 4G

دعم شبكة 5G

 • نعم يدعم

• نعم يدعم

 

© المعالج ونظام التشغيل:-

نوع المعالج • Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3
عدد الأنوية • ثماني النواة
معمارية التصنيع • 4 نانو ميتر
المعالج الرسومي • Adreno 750
نظام التشغيل • نظام اندرويد 14
واجهة التشغيل • Funtouch 14
vivo iQOO 12 Review

© ذاكرة التخزين والرام:-

ذاكرة التخزين الداخلية • 256 جيجا مع 12 جيجا رام

• 512 جيجا مع 16 جيجا رام

•1 تيرا بايت جيجا مع 16 جيجا رام
الرام • 12، 16 جيجا رام
إمكانية إضافة كارت ميموري • لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية

© الشاشة:-

 نوع الشاشة • أموليد – AMOLED
 حجم الشاشة • 6.7 بوصة
 دقة الوضوح • 1260 × 2800 بيكسل
 نسبة البيكسل • 453 بيكسل لكل بوصة
مميزات أخرى • 1 بليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 144 هرتز، إضاءة 1400 إلى 3000 شمعة، خاصية HDR10+

vivo iQOO 12 Screen

© الكاميرات:-

الكاميرات الخلفية • يأتي الهاتف بكاميرات خلفية ثلاثية:-

• 50 ميجا بيكسل (الرئيسية)

• 54 ميجا بيكسل (كاميرا optical zoom)

• 60 ميجا بيكسل (كاميرا التصوير الواسع)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم تصوير الفيديوهات بدقة:- 8K@30fps، 4K@24/30/60fps، 1080p@30fps، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي
الكاميرا الأمامية • 16 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديوهات بدقة:- 1080p@30fps، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية نعم تدعم

• الكاميرا الأمامية لا تدعم

vivo iQOO 12 Camera

© البطارية ونظام الشحن:-

سعة البطارية • 5000 مللي أمبير
نوع البطارية • ليثيوم Li-Po
قوة الشحن • 120 واط
دعم الشحن السريع • نعم يدعم
نوع منفذ الشحن Type C 2.0

© مواصفات أخرى:-

الحماية • بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
منفذ 3.5 مم • لا يدعم
راديو FM • لا يدعم
تقنية NFC • نعم يدعم
ألوان الهاتف • الأسود، الأحمر، الأبيض

vivo iQOO 12 Colors

سعر vivo iQOO 12

• السعر في الخارج يبدأ من 557 دولار، أي حوالي 17150 جنيه مصري.

مميزات vivo iQOO 12

• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق.

• المعالج قوي وداعم لشبكات 5G الأحدث.

• يأتي بذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة ومتعددة.

• الشاشة تأتي من نوع أموليد بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 144 هرتز.

• الكاميرات الأمامية والخلفية تقدم أداء أكثر من رائع سواء في التصوير الثابت، أو تصوير الفيديوهات. 

• البطارية تأتي بسعة كبيرة، وتدعم الشحن السريع بقوة 120 واط. 

عيوب vivo iQOO 12

• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية (كارت ميموري).

• لا يدعم برنامج الراديو FM. 

• لا يدعم منفذ ساعات الأذن 3.5 مم.


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عن الكاتب:
أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها وأسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.

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