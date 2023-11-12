مواصفات وسعر vivo iQOO 12 مميزاته والعيوب

vivo iQOO 12 هاتف جديد أعلنت عنه شركة فيفو يأتي بمواصفات جيدة من أبرزها المعالج القوي الداعم لشبكات 5G وذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة ومتعدده، مع شاشة عملاقة بدقة وضوح عالية ومعدل تحديث 144 هرتز، وكاميرات خلفية وأمامية تعطي تجربة تصوير رائعة، بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة عن الهاتف، وما هي مميزاته والعيوب التي تم ملاحظتها.