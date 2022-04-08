سعر و مواصفات سامسونج Samsung Galaxy M53 مميزاته وعيوبه
أصدرت شركة سامسونج هاتفها الجديد Samsung Galaxy M53، بمواصفات جديدة ومميزة حيث حرصت على تقديم تجربة جيدة من ناحية الكاميرات فيأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بيكسل وشاشة كبيرة من نوع سوبر أموليد بلس بدقة وضوح عالية مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير وأيضاً دعم الهاتف لشبكات 5g الأحدث ، والكثير من المواصفات الأخرى عن هاتف Samsung Galaxy M53، وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Samsung Galaxy M53
معلومات عامة :-
|نوع الهاتف
|• سامسونج – Samsung
|تاريخ الإعلان
|• ابريل 2022
|توفر الهاتف
|• ابريل 2022
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
|الطول
|• 167.4 مم
|العرض
|• 77 مم
|السُمك
|• 7.4 مم
|الوزن
|• 176 جرام
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شرائح الاتصال والشبكات :-
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكة 2G
|• يدعم
|شبكة 4G,3G
|• يدعم
|شبكة 5G
|• يدعم
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 128 جيجا بايت
|الرام
|• 6 جيحا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• ميديا تيك MT6877 Dimensity 900 5G
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 6 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G68 MC4
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• One UI 4.1
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.7 بوصة
|نوع الشاشة
|• سوبر أموليد بلس – Super AMOLED Plus
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2408 بكسل FHD+
|البيكسلات
|• 394 بكسل لكل بوصة
|نسبة الشاشة
|• 85.3 % من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون
• الوضع الليلي
• وضع حماية العين
• تدعم معدل التحديث 120 هرتز
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• كاميرات Samsung Galaxy M53 تأتي رباعية :
• 108 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 8 ميجا بيكسل
(التصوير الواسع)
• 2 ميجا بيكسل
(تصوير العمق)
• 2 ميجا بيكسل
(تصوير الماكرو)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم التصوير الفيديو بدقة [email protected] 4K
• دقة 1080P FHD
• تدعم التثبيت الرقمي
• تدعم عزل الخلفية
• تدعم الوضع الليلي
• تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)
• تدعم الأتوفوكس
• التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
• التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)
|الكاميرا الأمامية
|• 32 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة [email protected], 1080P
• عزل الخلفية
• وضع التجميل
• تقنية HDR
• إشارة الإلتقاط
• كشف الوجوه
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
• المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Lon
|قوة الشحن
|• 25 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع
• التعرف على الوجه
• النمط
• كلمة السر
• الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع
• البوصلة
• التقارب
• الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• غير محدد
|خاصية NFC
|• يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأخضر
• الأزرق
• البني
سعر Samsung Galaxy M53
• السعر بالخارج 450 دولار، أي حوالي 8200 جنيه مصري.
مميزات وعيوب Samsung Galaxy M53
أولاً المميزات :-
• يدعم شبكات إتصالات الجيل الخامس 5G، يمكن أن تصل سرعتها حتى 2.7 جيجا بايت.
• الشاشة تأتي من نوع سوبر أموليد بلس المميز جداً بدقة وضوح عالية جداً، وتدعم معدل التحديث 120 HZ.
• بصمة الأصبع تأتي في زر التشغيل بجانب الجهاز تعمل بشكل سريع وسلس.
• سعة بطارية الهاتف كبيرة جداً (5000 ملي أمبير).
ثانياً العيوب :-
• الهاتف لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 مم.
• سرعة شحن البطارية (25 واط فقط) تعتبر ضعيفة مقارنة بهواتف أخرى في نفس الفئة السعرية.