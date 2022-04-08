سعر و مواصفات سامسونج Samsung Galaxy M53 مميزاته وعيوبه

أحمد شوقي إبراهيم

أصدرت شركة سامسونج هاتفها الجديد Samsung Galaxy M53، بمواصفات جديدة ومميزة حيث حرصت على تقديم تجربة جيدة من ناحية الكاميرات فيأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بيكسل وشاشة كبيرة من نوع سوبر أموليد بلس بدقة وضوح عالية مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير وأيضاً دعم الهاتف لشبكات 5g الأحدث ، والكثير من المواصفات الأخرى عن هاتف Samsung Galaxy M53، وما هي مميزاته وعيوبه.

سعر و مواصفات سامسونج Samsung Galaxy M53 مميزاته وعيوبه 1 8/4/2022 - 1:56 م
المحتويات
مواصفات Samsung Galaxy M53
سعر Samsung Galaxy M53
مميزات وعيوب Samsung Galaxy M53

مواصفات Samsung Galaxy M53

معلومات عامة :-
نوع الهاتف • سامسونج  – Samsung 
تاريخ الإعلان • ابريل 2022
توفر الهاتف • ابريل 2022 
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
الطول • 167.4 مم
العرض • 77 مم
السُمك • 7.4 مم
الوزن • 176 جرام
     –               –  
شرائح الاتصال والشبكات :-
شرائح الاتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
شبكة 2G • يدعم
شبكة 4G,3G • يدعم
شبكة 5G • يدعم

Samsung Galaxy M53 Review

الذاكرة الداخلية والرام :-
ذاكرة التخزين الداخلية • 128 جيجا بايت
الرام • 6 جيحا رام
امكانية إضافة كارت ميموري • يدعم 
المعالج ونظام التشغيل :-
نوع المعالج • ميديا تيك MT6877 Dimensity 900 5G
عدد الأنوية • ثماني النواة
معمارية التصنيع • 6 نانو ميتر
المعالج الرسومى • Mali-G68 MC4
نظام التشغيل • نظام اندرويد 12
واجهة التشغيل • One UI 4.1 
الشاشة :-
حجم الشاشة • 6.7 بوصة
نوع الشاشة • سوبر أموليد بلس – Super AMOLED Plus
دقة الوضوح • 1080 × 2408 بكسل FHD+
البيكسلات • 394 بكسل لكل بوصة
نسبة الشاشة • 85.3 % من حجم الهاتف
مميزات أخرى  16 مليون لون

• الوضع الليلي

• وضع حماية العين

• تدعم معدل التحديث 120 هرتز

Samsung Galaxy M53 Screen

الكاميرات :-
الكاميرا الخلفية • كاميرات Samsung Galaxy M53 تأتي رباعية :

• 108 ميجا بيكسل

(الرئيسية)

• 8 ميجا بيكسل

(التصوير الواسع)

• 2 ميجا بيكسل

(تصوير العمق)

• 2 ميجا بيكسل

(تصوير الماكرو)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم التصوير الفيديو بدقة [email protected] 4K

• دقة 1080P FHD

• تدعم التثبيت الرقمي

• تدعم عزل الخلفية

• تدعم الوضع الليلي

تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)

• تدعم الأتوفوكس

التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي

• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)

• التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)
• التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
الكاميرا الأمامية • 32 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة [email protected], 1080P

• عزل الخلفية

• وضع التجميل

• تقنية HDR

• إشارة الإلتقاط

• كشف الوجوه

تقنية التثبيت الرقمي (EIS)

• المؤقت الذاتي
 دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش

• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

Samsung Galaxy M53 Camera

البطارية ونظام الشحن :-
سعة البطارية • 5000 مللي أمبير
نوع البطارية • ليثيوم Li-Lon
قوة الشحن • 25 واط
الشحن السريع • تدعم
الشحن الاسلكي • لا تدعم
منفذ الشحن • Type C 
مواصفات أخرى :-
الحماية • بصمة الاصبع

• التعرف على الوجه

• النمط

• كلمة السر

• الرقم السري
واي فاي • 802.11 a/b/g/n/ac
GPS • يدعم
البلوتوث • 5.0, A2DP, LE
عزل الضوضاء • يدعم
صوت الاستريو • يدعم
المستشعرات • التسارع

• البوصلة

• التقارب

• الجيروسكوب
منفذ 3.5 مم • لا يدعم
راديو FM • غير محدد
 خاصية NFC • يدعم
ألوان الهاتف • الأخضر

• الأزرق

• البني

Samsung Galaxy M53 Colors

سعر Samsung Galaxy M53

• السعر بالخارج 450 دولار، أي حوالي 8200 جنيه مصري.

Samsung Galaxy M53 Show

مميزات وعيوب Samsung Galaxy M53

أولاً المميزات :-

• يدعم شبكات إتصالات الجيل الخامس 5G، يمكن أن تصل سرعتها حتى 2.7 جيجا بايت.

• الشاشة تأتي من نوع سوبر أموليد بلس المميز جداً بدقة وضوح عالية جداً، وتدعم معدل التحديث 120 HZ.

• بصمة الأصبع تأتي في زر التشغيل بجانب الجهاز تعمل بشكل سريع وسلس.

• سعة بطارية الهاتف كبيرة جداً (5000 ملي أمبير).

ثانياً العيوب :-

• الهاتف لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 مم.

• سرعة شحن البطارية (25 واط فقط) تعتبر ضعيفة مقارنة بهواتف أخرى في نفس الفئة السعرية.

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أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها واسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.



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