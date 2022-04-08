سعر و مواصفات سامسونج Samsung Galaxy M53 مميزاته وعيوبه

أصدرت شركة سامسونج هاتفها الجديد Samsung Galaxy M53، بمواصفات جديدة ومميزة حيث حرصت على تقديم تجربة جيدة من ناحية الكاميرات فيأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بيكسل وشاشة كبيرة من نوع سوبر أموليد بلس بدقة وضوح عالية مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير وأيضاً دعم الهاتف لشبكات 5g الأحدث ، والكثير من المواصفات الأخرى عن هاتف Samsung Galaxy M53، وما هي مميزاته وعيوبه.