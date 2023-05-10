بتصميم رائع وكاميرات خرافية.. إطلاق هاتف HUAWEI P60 Pro في السعودية والإمارات وقطر والبحرين

HUAWEI P60 Pro هو أحدث إصدار من سلسلة هواوي الشهيرة للهواتف الذكية، والذي يجمع بين التصميم الفخم والكاميرات المتطورة التي تحتوي على تقنيات مبتكرة، بالإضافة للشحن السريع، الهاتف متاح الآن للطلب المسبق من خلال مكتبة جرير في عدة دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، سنتناول في هذا المقال أهم المزايا والعيوب التي يقدمها هاتف هواوي بي 60 برو.

مواصفات HUAWEI P60 Pro

يأتي هاتف هواوي بي 60 برو بمواصفات ممتازة وهي كالتالي:

الشاشة من نوع LTPO OLED، بحجم 6.67 بوصة، بدقة FHD+.

معدل تحديث إطارات: 120 هيرتز.

دعم 1 مليار لون.

بها طبقة حماية Kunlun Glass. المعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G معالج رسومي Adreno 730 نظام التشغيل EMUI 13.1 المساحة التخزينية 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام.

512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 3 كاميرات خلفية: 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.4-f/4.0. “عدسة أساسية”

48 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.1. “عدسة لزوم 3.5x”

13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2. “عدسة واسعة” دعم تصوير فيديو بدقة 4K بـ 60 إطار.

دعم فلاش LED. الكاميرا الأمامية 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4.

تدعم تصوير فيديو بدقة 4K بـ 60 إطار. البطارية 4815 مللي أمبير. قوة الشحن 88 واط سلكي.

50 واط لاسلكي.

مميزات HUAWEI P60 Pro

يحتوي جوال HUAWEI P60 Pro على العديد من المزايا مثل:

يسمح لك متجر AppGallery بتنزيل تطبيقات جوجل بسهولة. الهاتف حاصل على شهادة IP68 التي تحميه من تأثير الماء والغبار، ويحافظ على أدائه العالي حتى عند غمسه في متر ونصف من المياه لنصف ساعة. شاشة من نوع LTPO OLED، توفر منحنيات رائعة وحواف رفيعة، وتدعم معدل تحديث 120 هيرتز لمشاهدة سلسة، وتحتوي على طبقة قوية تحميها من الخدوش والصدمات. يتألق الهاتف بتصميم مميز وجذاب يشبه السيراميك في لمعانه من الخلف، ويتناسب مع شكل مربع الكاميرات المتناسق. يوفر الهاتف أداء مذهل وسلس في التشغيل بفضل معالج Snapdragon 8+ Gen 1 القوي من كوالكوم. يضمن معالج الرسومات Adreno 730 تجربة لعب رائعة لجميع الألعاب مثل ببجي موبايل وغيرها. مساحة تخزين داخلية كبيرة تصل إلى 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت رام. تقدم الكاميرات تجربة تصوير رائعة في كل الظروف، وتتمتع العدسة الرئيسية التي تأتي بدقة 48 ميجابيكسل بميزة تغيير فتحة العدسة بشكل ذكي وتلقائي وفقا للمشهد والإضاءة. توفر الكاميرا الخلفية والأمامية تجربة تسجيل فيديو عالية الدقة بجودة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية. يحتوي الهاتف على صوت ستيريو، ومستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومستشعر الجيروسكوب، ومستشعر التقارب، وNFC للدفع الإلكتروني. يمتلك الهاتف بطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 4815 مللي أمبير، ويدعم شحن سريع بقوة 88 واط سلكيًا، و50 واط لاسلكيًا، بالإضافة لدعمه للشحن العكسي.

عيوب هاتف هواوي بي 60 برو

لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G؛ وهذا يرجع لمشكلة شركة هواوي الصينية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. لا يدعم منفذ 3.5mm لسماعات الأذن.

سعر HUAWEI P60 Pro

يمكنك الآن طلب جوال هواوي بي 60 برو مسبقًا من مكتبة جرير في معظم دول الخليج العربي بالأسعار التالية:

نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 4,199 ريال سعودي، 3,999 درهم إماراتي، 3,999 ريال قطري، 419.9 دينار بحريني.

بسعر: 4,199 ريال سعودي، 3,999 درهم إماراتي، 3,999 ريال قطري، 419.9 دينار بحريني. نسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام بسعر: 4,699 ريال سعودي، 4,399 درهم إماراتي، 4,399 ريال قطري، 459.9 دينار بحريني.

مع وجود هدايا للطلب المسبق بـ 1829 ريال سعودي وهم كالتالي:

ساعة HUAWEI WATCH GT 3 في السعودية والإمارات، سماعة HUAWEI FreeBuds Pro 2 في البحرين. حماية ضد الأضرار العرضية لمدة 15 شهر. 200 جيجابايت مجانًا لمدة 3 أشهر HUAWEI Mobile Cloud. إصلاح في المنزل لمرة واحدة.

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