بتصميم غريب ومختلف.. طرح سماعة HUAWEI Freebuds 5 في السعودية والإمارات والبحرين والخليج العربي

HUAWEI Freebuds 5 هي أحدث سماعات شركة هواوي، والتي تعتبر خيارًا مناسبًا لك إذا كنت تريد سماعة لاسلكية تجمع بين الجمال في التصميم والراحة في الاستخدام، هذا وبالإضافة إلى أنها تتميز بصوت عالي الجودة وتدعم عزل الضوضاء، بالإضافة لعمر بطارية طويل مع دعم للشحن السريع، سنستعرض في هذا المقال مميزات وعيوب هواوي فري بودز 5 التي تم طرحها في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والعراق وسلطنة عُمان بسعر مناسب للغاية.

مميزات HUAWEI Freebuds 5

تحتوي سماعة هواوي فري بودز 5 على العديد من المزايا مثل:

تصميم Open Fit رائع وفريد من نوعه يجذب الانتباه ويوفر الراحة القصوى. دعم معيار IP54 لمقاومة رذاذ الماء والغبار. صوت السماعة عالي الجودة وواضح ونقي بشكل ممتاز. دعم شهادات HWA وHi-Res المعتمدة لصوت عالي الدقة. يمكنك التحكم في السماعة عن طريق اللمس وتنفيذ العديد من الأوامر والاختصارات. دعم تقنية إلغاء الضجيج النشطة “Active Noise Cancelling 3.0” التي تحجب أي أصوات مزعجة في البيئة المحيطة. دعم تقنية الذكاء الاصطناعي التي تقوم بإلغاء الضوضاء أثناء المكالمات وتعزيز جودة صوت المتحدث وتخفيف الضجيج الخارجي. دعم السماعة للشحن السريع، حيث يتم شحنها هي والعلبة في 40 دقيقة فقط، ويصل عمر البطارية إلى 30 ساعة استخدام. تتوافق مع أغلب الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وiOS بالإضافة لجوالات هواوي. سعر مناسب مقارنةً بسعر Apple AirPods Pro 2.

عيوب سماعة هواوي فري بودز 5

من الممكن أن يكون أداء عزل الضوضاء عن الخلفية ليس الأفضل؛ نظرًا لتصميم السماعة الـ Open Fit. حجم السماعة قد لا يناسب بعض الأشخاص.

سعر HUAWEI Freebuds 5

تتوفر سماعة HUAWEI Freebuds 5 في مكتبة جرير بدول الخليج العربي بالأسعار التالية:

649 ريال سعودي.

600 درهم إماراتي.

63.99 دينار بحريني.

599 ريال قطري.

46.9 دينار كويتي.

63.9 ريال عماني.

كما أنها متوفرة في دولة العراق بسعر 119 دولار أمريكي من خلال متجر Microcell Store.