تقنية

بتصميم غريب ومختلف.. طرح سماعة HUAWEI Freebuds 5 في السعودية والإمارات والبحرين والخليج العربي

حسام مصطفى

HUAWEI Freebuds 5 هي أحدث سماعات شركة هواوي، والتي تعتبر خيارًا مناسبًا لك إذا كنت تريد سماعة لاسلكية تجمع بين الجمال في التصميم والراحة في الاستخدام، هذا وبالإضافة إلى أنها تتميز بصوت عالي الجودة وتدعم عزل الضوضاء، بالإضافة لعمر بطارية طويل مع دعم للشحن السريع، سنستعرض في هذا المقال مميزات وعيوب هواوي فري بودز 5 التي تم طرحها في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والعراق وسلطنة عُمان بسعر مناسب للغاية.

HUAWEI Freebuds 5

مميزات HUAWEI Freebuds 5

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تحتوي سماعة هواوي فري بودز 5 على العديد من المزايا مثل:

  1. تصميم Open Fit رائع وفريد من نوعه يجذب الانتباه ويوفر الراحة القصوى.HUAWEI Freebuds 5
  2. دعم معيار IP54 لمقاومة رذاذ الماء والغبار.HUAWEI Freebuds 5
  3. صوت السماعة عالي الجودة وواضح ونقي بشكل ممتاز.
  4. دعم شهادات HWA وHi-Res المعتمدة لصوت عالي الدقة.HUAWEI Freebuds 5
  5. يمكنك التحكم في السماعة عن طريق اللمس وتنفيذ العديد من الأوامر والاختصارات.
  6. دعم تقنية إلغاء الضجيج النشطة “Active Noise Cancelling 3.0” التي تحجب أي أصوات مزعجة في البيئة المحيطة.HUAWEI Freebuds 5
  7. دعم تقنية الذكاء الاصطناعي التي تقوم بإلغاء الضوضاء أثناء المكالمات وتعزيز جودة صوت المتحدث وتخفيف الضجيج الخارجي.HUAWEI Freebuds 5
  8. دعم السماعة للشحن السريع، حيث يتم شحنها هي والعلبة في 40 دقيقة فقط، ويصل عمر البطارية إلى 30 ساعة استخدام.HUAWEI Freebuds 5
  9. تتوافق مع أغلب الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وiOS بالإضافة لجوالات هواوي.HUAWEI Freebuds 5
  10. سعر مناسب مقارنةً بسعر Apple AirPods Pro 2.

عيوب سماعة هواوي فري بودز 5

  1. من الممكن أن يكون أداء عزل الضوضاء عن الخلفية ليس الأفضل؛ نظرًا لتصميم السماعة الـ Open Fit.
  2. حجم السماعة قد لا يناسب بعض الأشخاص.

HUAWEI Freebuds 5

سعر HUAWEI Freebuds 5

تتوفر سماعة HUAWEI Freebuds 5 في مكتبة جرير بدول الخليج العربي بالأسعار التالية:

  • 649 ريال سعودي.
  • 600 درهم إماراتي.
  • 63.99 دينار بحريني.
  • 599 ريال قطري.
  • 46.9 دينار كويتي.
  • 63.9 ريال عماني.

HUAWEI Freebuds 5

كما أنها متوفرة في دولة العراق بسعر 119 دولار أمريكي من خلال متجر Microcell Store.

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حسام مصطفى

مُدون وصحفي مصري أسواني، متخصص في الصحافة الإلكترونية، أهتم بالمجال التقني والرياضي والسينمائي، شعاري في الحياة هو "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

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