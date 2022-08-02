سعر ومواصفات سماعة Huawei Freebuds Pro 2 في السعودية
تم إطلاق سماعة Huawei Freebuds Pro 2 بشكل رسمي في الأسواق السعودية، والتي تأتي بمميزات كثيرة مثل التصميم الرائع والصوت النقي والقوي بالإضافة لعزل الصوت بتقنية إلغاء الضجيج الديناميكية 2.0، من الجدير بالذكر تم إطلاق مؤخرًا هاتف Huawei Mate Xs 2 في السعودية والذي يأتي بشاشة قابلة للطي وتصميم فخم للغاية ورائع.
مميزات Huawei Freebuds Pro 2
- تقنية إلغاء الضجيج الديناميكية 2.0 والتي تعزل الصوت تمامًا، وتجعلك تشعر بحالة من الهدوء أثناء استماع الموسيقى أو الصوتيات المختلفة، وهذا بفضل وجود 3 ميكروفونات عالية الحساسية.
- اتصال مزدوج على جهازين في نفس الوقت مثل الاتصال بالهاتف والساعة الذكية معًا.
- تصميم رائع للغاية، خفيفة الوزن ومريحة في الارتداء، ومتوفرة بثلاثة أحجام.
- صوت نقي وقوي.
- تزامن مثالي للصوت في الألعاب وهذا بفضل الخوارزميات المتقدمة.
- يمكن شحنها عن طريق الهاتف إذا كان يدعم الشحن اللاسلكي العكسي.
- مقاومة للماء بشهادة IP54.
- بطارية تصمد نحو 30 ساعة تشغيل مع العلبة.
- يوجد عناصر تحكم في هيكل السماعة تُترجم إلى أوامر معينة مثل تشغيل أو إيقاف الصوت عند الضغط على السماعة بأصبعين، أو زيادة ونقصان مستوى الصوت عند السحب لأعلى ولأسفل.
سعر سماعة Huawei Freebuds Pro 2
السماعة متوفرة على مكتبة جرير بثلاثة ألوان وهم الأسود والأبيض والأزرق الفضي بسعر: 749 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.