هواوي تطلق رسيمًا هاتف Huawei Enjoy 50 Pro متوسط المدى بتصميم متميز وعدة خيارات للألوان

خلال حدث إطلاق منتج هواوي الذي أقيم اليوم، عرض الرئيس التنفيذي للشركة يو تشنغ دونغ الهاتف الذكي Huawei Enjoy 50 Pro، وتم كشف النقاب رسميًا عن تصميم الطراز المتميز متوسط ​​المدى، وفي الوقت نفسه،تم إدراج الهاتف الذكي الآن للحجز، لكن تفاصيل الأسعار لا تزال غير معروفة، ووفقًا لقائمة مواصفات الهاتف سيكون متاحًا بأربعة ألوان وهي: الأسود، والأزرق، والاخضر، والأبيض.

Huawei Enjoy 50 Pro

مواصفات Huawei Enjoy 50 Pro