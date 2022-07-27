هواوي تطلق رسيمًا هاتف Huawei Enjoy 50 Pro متوسط المدى بتصميم متميز وعدة خيارات للألوان
خلال حدث إطلاق منتج هواوي الذي أقيم اليوم، عرض الرئيس التنفيذي للشركة يو تشنغ دونغ الهاتف الذكي Huawei Enjoy 50 Pro، وتم كشف النقاب رسميًا عن تصميم الطراز المتميز متوسط المدى، وفي الوقت نفسه،تم إدراج الهاتف الذكي الآن للحجز، لكن تفاصيل الأسعار لا تزال غير معروفة، ووفقًا لقائمة مواصفات الهاتف سيكون متاحًا بأربعة ألوان وهي: الأسود، والأزرق، والاخضر، والأبيض.
Huawei Enjoy 50 Pro
مواصفات Huawei Enjoy 50 Pro
- المعالج: يتم تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة الشرائح Snapdragon 680 من كوالكوم، وهي شرائح ثماني النواة مبنية على عملية 6 نانومتر، وتأتي مجموعة الشرائح هذه مرفقة بوحدة معالجة رسومات Adreno 610، وتم إقران المعالج بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع خيارات تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، كما يوفر الجهاز أيضًا 3 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.
- الشاشة: فيما يتعلق بالشاشة، فإن جهاز Huawei Enjoy 50 Pro يحتوي على شاشة نوع LCD بحجم 6.7 بوصة، ودقة + FHD تبلغ 2388 × 1080 بكسل، وتأتي الشاشة بتصميم مثقوب، وتتميز بدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 270 هرتز، وإطار ضيق للغاية يبلغ 1.05 ملم.
- البطارية: يعمل هاتف هواوي الذكي المتميز متوسط المدى بواسطة بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع 40 وات، حيث يتمتع الجهاز بقدرة الشحن ما يصل إلى 50% خلال 30 دقيقة فقط، مما يعني أنه يمكن شحنه بالكامل في ساعة واحدة فقط.
- الكاميرات: بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، تم تجهيز Huawei Enjoy 50 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وتم إقرانها بعدسة ماكرو 2 ميجابكسل، وعمق 2 ميجابكسل، ضمن إعداد كاميرا ثلاثية خلف الجهاز مرتبة في وحدة دائرية إلى جانب فلاش LED تمامًا مثل سلسلة Mate 40، ويوجد في المقدمة كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.
- تبلغ سماكة الجهاز 8.4 ملم، ويزن 195 جرامًا.
- يدعم الهاتف التسجيل الأمامي والخلفي في آن واحد.
- بالنسبة للاتصال، يدعم الهاتف Bluetooth 5.0، و 2.0 USB، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم، و NFC، ومستشعر بصمة أصبع مثبت على الجانب.
- من المتوقع أن يتم طرح Huawei Enjoy 50 Pro للطلب المسبق في 29 يوليو، كما يُتوقع أن يتم الكشف عن السعر عند بدء تنفيذ الطلب المسبق.
انا من معجبي ومستخدمي جوال الهواوي
روعة روعة روعة ❤️❤️
انا من مستخدمي جوال هواوي روعة روعة روعة
جوال جميل