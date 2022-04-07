صورة مسربة تكشف عن تصميم هاتف Realme 9 Pro + Free Fire Limited Edition

أعلنت شركة ريلمي رسميًا عن هاتف Realme 9 Pro في فبراير الماضي بثلاثة ألوان، وطرحت الشركة إصدارًا محدودًا من الهاتف الذكي Free Fire دون الخوض في أي تفاصيل عن تصميمه.

يمكنك أن ترى أن اللوحة الخلفية لـ Realme 9 Pro + Free Fire Limited Edition بتصميم مختلف قليلاً، تم نقل علامة Realme التجارية من أسفل اليسار إلى منتصف اللوحة، والتي تحتوي أيضًا على شعار Free Fire الآن.

في سياق متصل تم الكشف عن تصميم Realme 9 Pro + Free Fire Edition من خلال صورة مسربة، ومن المرجح أن يشارك Realme 9 Pro + Free Fire Limited Edition المواصفات مع الإصدار العادي ولكن يمكن لهذا الهاتف أن يأتي مع سمة Free Fire.

وليس من الواضح متى سيتم طرح هاتف Pro + Free Fire Limited Edition للبيع، لكن مصدر هذا التسريب يدعي أنه سيتم إطلاق الهاتف الذكي في الهند، أكبر سوق لشركة Realme حيث تم حظر Free Fire.

يُذكر أن الشركة أطلقت هاتف Realme 9 Pro بوزن يصل إلى 159 جرامًا، وليس هذا فقط، فالهاتف يأتي بشريحة معالج Qualcomm Snapdragon 695 ثماني النواة، وقد زودت الشركة الهاتف بمعالج 6.6- بوصة وشاشة IPS LCD بدقة عرض 1080 × 2412 بكسل.

وتعاني ريلمي كباقي الشركات الأخرى من تسريبات تصاميم هواتفها الجديدة، التي أصبحت بشكل متكرر على عدة مواقع متخصصة التي أصبحت توفر أحدث التفاصيل والموصفات قبل حتى إعلان الشركات الرسمية لها.