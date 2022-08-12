هل تستطيع تطبيقات فيسبوك وإنستجرام تتبع المستخدمين عبر المتصفحات داخل التطبيق؟

إذا قمت بزيارة موقع ويب فإنك تراه على إنستجرام وفيسبوك، فمن المحتمل أنك قد لاحظت أنه لم تتم إعادة توجيهك إلى المتصفح الذي تقوم بإختياره، بل متصفح مخصص داخل التطبيق، حيث اكتشف الباحث الشهير “فيليكس كراوس” أن تلك المتصفحات تضخ شفرة جافا سكريبت في كل موقع ويب يتم زيارته، مما يسمح للشركة الأم ميتا بتتبعك عبر مواقع الويب.

هل فيسبوك وإنستجرام تتبع المستخدمين

وأشار “كراوس” من خلال منشور بالمدونة أن تطبيق إنستجرام يقوم بحقن رمز التتبع الخاص به في كل موقع ويب معروض، وبما فيها عند النقر على الإعلانات، حيث يمكنهم ذلك من مراقبة تفاعلات المستخدم والتعرف على العديد من الأمور الهامة الخاصة بالمستخدم.

البحث يكرز على آبل

ركز البحث الخاص به على إصدارات نظام تشغيل iOS من فيسبوك وإنستجرام، حيث أن آبل تسمح للمستخدمين بالاشتراك أو إلغاء تتبع التطبيق عند فتح التطبيق لأول مرة، وذلك من خلال شفافية تتبع التطبيقات (ATT) التي تقدمها iOS 14.5 وفقا لما أشار له موقع Engadget.

من جانبها أشارت شركة ميتا أن شفرة التتبع المحقونة لمعرفة تفضيلات المستخدمين في ATT، وأوضح المتحدث الرسمي لصحيفة The Guardian أن الشفرات تسمح لهم بتجميع بينات المستخدم قبل استخدامها من أجل استخدامها في أغراض القياس المستهدفة أو الدعاية قائلاً:

“نحن لا نضيف أي وحدات بكسل. يتم إدخال رمز حتى نتمكن من تجميع أحداث التحويل من وحدات البكسل. بالنسبة لعمليات الشراء التي تتم من خلال المتصفح داخل التطبيق، فإننا نسعى للحصول على موافقة المستخدم لحفظ معلومات الدفع لأغراض الملء التلقائي”.

ولاحظ الباحث أن فيسبوك لايستخدم بشكل ضروري حقن جافا سكريبت لجميع البيانات الحساسة، وفي حال فتح أحد التطبيقات متصفحاً مفضلاً للمتسخدمين مثل Safari أو Firefox، فلن تكون هناك طريقة لحقن جافا سكريبت مماثل لأي موقع آمن، مؤكداً أن أسلوب فيسبوك وإنستجرام يعمل مع أي موقع بغض النظر عما إذا كان الموقع مشفراً أم لا.

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