أبرزها هاتف سامسونج Galaxy M52 الجبار.. إطلاق 3 هواتف ذكية بمواصفات خارقة خلال ساعات

تستعد شركة سامسونج العملاقة من أجل إطلاق هاتف سامسونج Galaxy M52 الجديد المميز والخرافي، كما أن عدد من العلامات التجارية الشهيرة تستعد أيضاَ لإطلاق هواتفها الذكية الجديدة في الهند خلال سبتمبر الجاري 2021، حيث أكد الموقع التقني “indian express”، أن شركة موتورولا Motorola و iQOO سوف تُعلن عن أجهزة جديدة قريباً، وسوف نستعرض مع حضراتكم أهم الهواتف الذكية التي سوف يتم إطلاقها قبل نهاية هذا الشهر أو خلال أيام قليلة من اليوم، وسط حالة من الترقب الكبير بين العديد من المستخدمين وعشاق الهواتف في جميع دول العالم عامة والخاصة خاصة.

هاتف سامسونج Galaxy M52

نشرت خلال الساعات القليلة الماضية شركة أمازون صفحة جديدة مخصصة تؤكد على أن شركة سامسونج العملاقة في مجال صناعة الهواتف، تخطط خلال الساعات القليلة القادمة عن الكشف عن هاتف سامسونج Galaxy M52 الجديد في الهند يوم 29 من سبتمبر الجاري 2021، وسوف يوفر هاتف سامسونج الجديد عدد من المميزات الهامة سواء بالشاشة المتميزة مع مستشعر بالبصمة الجانبية، مع تصميم نحيف، ومعالج قوي من نوع معالج Snapdragon 778G بحجم 6 نانومتر، ويمكنك التعرف على كافة تفاصيل الهاتف الجديد والسعر من خلال الدخول على الرابط السابق.

هاتف Motorola Edge 20 Pro من موتورولا

من المتوقع أيضاً إطلاق شركة موتورولا هاتفها المميز Motorola Edge 20 Pro قريباً في الهند، حيث نشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر تويتر صور الهاتف القادم دون ذكر أسمه، حيث يحتوي على كاميرا ثلاثية وهو مشابهة للإصدار السابق للشركة، بشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة، تدعم تقنية HDR10 +، معالج من نوع Snapdragon 870، بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، وسوف يتم الكشف عن السعر وكافة التفاصيل والمواصفات خلال الفترة القليلة القادمة.

هاتف iQOO Z5 5G من iQOO

أكد خلال الساعات الماضية فرع iQOO في الهند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها سوف تحضر لأحدث الهواتف الذكية في الهند تحت اسم iQOO Z5، وسوف يُعقد حدث الإطلاق غداً الاثنين الموافق 27 من سبتمبر وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل، ومن المتوقع أن تكون الشاشة من نوع AMOLED تدعم معدل التحديث حيث يبلغ 120 هرتز، ويدعم الشحن السريع بقوة 55 وط، كما أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابيكسل، أما البطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة