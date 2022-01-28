ماسنجر يُتيح ميزة التشفير من طرف لـ أخر في الرسائل| ومعرفة من قام بسكرين شوت

يوفر تطبيق ماسنجر فيس بوك عدد من الميزات الرائعة التي يبحث عنها ملايين المستخدمين حول العالم خلال الفترة الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق بإمكانية تشفير المحادثات مع طرف آخر من باب السرية والخصوصية، كما أتاح أيضًا إخبار المستخدمين عندما يقوم شخص ما بتصوير الرسائل الخاصة بهم من الدردشات وهو ما يُطلق عليه “سكرين شوت” من محادثات ماسنجر السرية وإعلام صاحب الحساب بذلك.

معرفة من قام بسكرين شوت

وأوضح التطبيق أنه في حالة قيامك بإخفاء الرسائل في الدردشات المشفرة من طرف إلى طرف، وفي حالة قيام شخص ما بالحصول على سكرين شوت منها أو لقطة شاشة، سيتم إعلامك بذلك من خلال إظهار شارات الحساب التي تم التحقق منها في الدردشات المشفرة من طرف إلى طرف، بالإضافة إلى إمكانية حفظ أي مقطع فيديو أو صورة تتلقاها بالضغط عليها لفترة طويلة، أو تحرير مقطع فيديو أو صورة قبل إرسالها.

تشفير المحادثات السرية

أتاحت شركة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك وماسنجر من تشفير المحادثات من طرف لطرف، أي أن قراءة تلك الدردشات والرسائل ستكون متاحة لك وأن ون تتواصل معه فقط، مع العلم أن تلك الميزة اختيارية يُمكنك الاشتراك فيها وليس إجبارية، ويتطلب الأمر تفعيل خبار تمييز خاصية التشفير من طرف إلى طرف في التطبيق.

كيفية تشفير المحادثات

يُمكنك تفعيل خيار تشفير الدردشة مع شخص أو جهة ما من خلال فتح التطبيق عبر موبايلك، ثم الانتقال إلى القائمة وفتح محادثة خاصة مشفرة من طرف إلى طرف، وفي حالة تفعيل خيار التشفير فلن يستطيع أحد من الإطلاع على تلك الدردشات حتى مقدم الخدمة، ولن تكون أيضًا مقيدًا بالمحادثات الفردية والمكالمات الجماعية المشفرة من طرف إلى طرف، وهو ما يوفر لك محادثات أكثر سرية وأمانًا.