عاجل| عودة فيس بوك للعمل الآن وصعوبة في استقرار الخدمة

بدء موقع فيس بوك في العمل من جديد، وعودة الخدمة تدريجياً، حيث تمكن بعض المستخدمين من الاتصال من جديد بموقع التواصل الاجتماعي رغم البطء الملاحظ في الخدمات المرتبطة، وقد تناقلت بعض المواقع العالمية الإخبارية الحديث عن أن السبب وراء الانقطاع بعود لعطل فني، وفق نتائج البحث المبدئية، وأن الموظفين التقنيين يواصلون العمل للتغلب على مسببات العطل وعودة المنصة الإلكترونية وتطبيقاتها لطبيعتها.

وقد تحدث البعض عن أن العطل الطارئ الذي حدث في موقع التواصل الأشهر عالماً يعد الأطول في تاريخه منذ إنشاء المنصة، بعد تخطية 6 ساعات، وقد ذهبت بعض المواقع للحديث عن أن العطل قد يستغرق 24 ساعة لحين عودة الخدمة، استناداً لتصريحات تم نشرها عبر انستجرام، وذلك قبل حدوث مفاجأة جديدة وهي عودة فيسبوك للعمل الآن.

أيضاً بدء عدد من مستخدمي “واتساب” في استقبال الخدمة على هواتفهم والأجهزة اللوحية، وكذلك الحال بالنسبة إلى”مسنجر” مما يشير إلى انتهاء العطل في وقت قريب وعودة الوضع للتشغيل الطبيعي.

أسباب تعطل فيسبوك

نترقب صدور بيان حول حسابات منصة فيس بوك الرسمية لتوضيح المسببات وراء العطل المفاجئ الذي لحق بها واستمر لحوالي 6 ساعات متواصلة، وقد شهدت الساعات الماضية تفاعل كبير على تعطل عدد من منصات التواصل الاجتماعي، كان أبرزها رد فعل البيت الأبيض، ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، عبر تقارير إعلامية تناقلتها وسائل الإعلامي المرئية والمسموعة.