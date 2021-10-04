عاجل| تعطل فيسبوك وانستجرام عن العمل ورد فعل البيت الأبيض

توقفت منذ قليل خدمات فيسبوك وانستجرام ومسنجر عن العمل، وبعدها تأثر عدد من المستخدمين بصعوبة في فتح محرك البحث جوجل وتعطله عن العمل لبعض الدقائق، وسرعان ما عاد مرة أخرى، غير أن اثنين من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال متوقفة دون إبداء أي سبب حتى الآن، حول المسببات وما أدى إلى ذلك، وقد مضى قرابة الساعة، وهو ما دعا القائمين على تلك المواقع الإلكترونية الشهيرة لإصدار بيان لتهدئة المستخدمين لحين الانتهاء من الإصلاح.

اعترف موقع فيس بوك بتوقف خدماته ووجه رسالة إلى المستخدمين يشير فيها إلى تعرضه لبعض المشاكل، وحثهم على الانتظار في هذا الوقت الصعب لحين تخطي المشكلة وعودة الأمور لطبيعة الحال، وتم نشر تدوينه من خلال “تويتر” نصها كما هو مرفق.

انستجرام على خطى فيس بوك، وجه رسالة عاجلة لمستخدميه يطالبهم بالانتظار حيث أن العمل جاري لإصلاح الخلل التقني الذي حدث منذ قليل.

أوضح عدد من المختصين أن الخلل الذي أصاب عدد من المنصات الإلكترونية منها خدمات “ماسنجر”، و”واتساب”، وقد اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق تليجرام من تأثره هو الأخر بالخلل التقني، كما تحدث البعض عن وجود اتهامات من مسئولة سابقة في فيسبوك، نحو اهتمام الموقع بالعمل الربحي بما يخالف السياسات المعمول بها.

تداعيات تعطل فيس بوك

نقلاً عن بوابة الإهرام المصرية، في متابعة لأخر الأخبار والمستجدات حول هذا التوقف المفاجئ، أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” صرح حول قيامة بالحث حول ما إذا كان هناك أي تهديد امني وراء تعطل منصات التواصل الاجتماعي الثلاثة، وحتى الآن وبعد مرور قرابة الثلاث ساعات لم بتم الانتهاء من إصلاح العطل بعد، وهي تعد واحدة من أطول فترات توقف أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي “facebook”.

من جانبه تفاعل البيت الأبيض مع تعطل الفيسبوك، حيث تم الإشارة في الإيجاز الصحفي للمتحدثة الرسمية، حول أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبح لها قوة لا يمكن التأثير عليها،وقد تم وصف المشكلة بالمزعجة وانه سيتم مواصلة دعم الجهود من أجل حل المشكلة.

أشارت كذلك لوجود تسريبات الفيس بوك حول التساهل في خطاب الكراهية، موضحة أن التنظيم الذاتي لا يعمل في فيسبوك ومواقع التواصل، وأن إدارة بايدن سوف تدعم الإصلاحات والتغييرات المقترحة من الكونجرس بشكل جذري.