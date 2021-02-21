طريقة تسجيل المكالمات الصوتية في تطبيق WhatsApp

بواسطة عزت محمد

هناك الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب الراغبين في معرفة كيفية تسجيل المكالمات الصوتية التي يتم اجراءها عبر التطبيق بسهولة، حيث يعتبر تطبيق واتساب هو أكثر التطبيقات استخداما في العالم من قبل الأشخاص، حيث يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي من حيث عدد المنضمين له واستعماله على مدار اليوم بلا انقطاع، وذلك بسبب توافر الكثير من المميزات التي يضمها مثل المحادثات النصية والمحادثات التي تتم عن طريق الصوت والفيديو، وفيما يلي نستعرض الخطوات المتبعة في تسجيل المكالمات الصوتية في تطبيق WhatsApp.

طريقة تسجيل المكالمات الصوتية في تطبيق WhatsApp

طريقة تسجيل المكالمات الصوتية في WhatsApp على الآيفون

تعتبر أجهزة شركة أبل هي اکثر الأجهزة أماناً من حيث الحرص على تقديم خدمات الحماية والأمان للمستخدمين، لذلك نجد من الصعوبة اجراء تسجيل المكالمات بإستخدام واتساب، ولكن يمكن ذلك من خلال اتباع هذه الخطوات.

  • في البداية يجب ان يقوم المستخدم بتوصل جهاز الآيفون الخاص به بجهاز أبل MacBook.
  • يتم اختيار خدمة الوثوق بهذا الجهاز من قبل الكمبيوتر، ليتم توثيق الجهاز الخاص بك.
  • يتم اختيار تشغيل خدمة QuickTime من خلال جهاز ماك بوك الخاص بالمستخدم.
  • من ضمن الملفات يتم اختيار خدمة تسجيل ملف صوتي جديد.
  • من QuickTime يتم اختيار نافذة جديدة وهي نافذة التسجيل الموجودة في ماك تايم.
  • يتم الاتصال بالهاتف الخاص بك عن طريق تطبيق واتساب، ومن ثم الضغط على زر اضافة مستخدم جديد.
  • يقوم المستخدم باختيار الشخص الذي يريد تسجيل المكالمة معه ويتم الضغط على التوصيل.
  • بشكل تلقائي سوف يتم تسجيل المكالمات الخاصة بالشخص الذي قمت بإختياره.
  • بعد ان يتم الانتهاء من اجراء المكالمة مع الشخص الذي تم تحديده يتم ايقاف عملية التسجيل ويتم اجراء حفظ الصوت عبر ماك بوك.

طريقة تسجيل المكالمات الصوتية في تطبيق WhatsApp

تسجيل المكالمات عبر تطبيق واتساب

هناك الكثير من البرامج التي يتم تحميلها بشكل خارجي على الجهاز الخاص بالمستخدم ليتم من خلاله اجراء التسجيل للمكالمات التي يتم اجراءها مع الكثير من الاشخاص من خلال تطبيق واتساب، حيث يضم تطبيق واتساب العديد من المميزات المختلفة التي تسهل على المستخدم كثيرا التواصل مع الآخرين، حيث أنه أبرز التطبيقات الخاص بوسائل التواصل الإجتماعي.

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عزت محمد

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