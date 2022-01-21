سعر و مواصفات فيفو Vivo Y33T – بمميزات رائعة

أحمد شوقي إبراهيم

Vivo Y33T، موبايل جديد من شركة فيفو، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها الكاميرات عالية الدقة التى تعطى تجربة تصوير جيدة، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التى تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى، والتى سأوضحها لكم عن هاتف فيفو Y33T.

سعر و مواصفات فيفو Vivo Y33T - بمميزات رائعة 1 21/1/2022 - 2:35 م

مواصفات Vivo Y33T

معلومات عامة :-
نوع الهاتف • فيفو – Vivo
اسم الهاتف • فيفو Vivo Y33T
تاريخ الإعلان • ديسمبر 2021
توفر الهاتف • سيتم إصداره فى الصين أولاً  
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
الطول • 164.3 مم
العرض • 76.1 مم
السُمك • 8 مم
الوزن • 182 جرام
مواد التصنيع  • الإطار الجانبي والظهر للهاتف مصنوع من البلاستيك اللامع 

Vivo Y33T Review

شرائح الاتصال والشبكات :-
شرائح الاتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
شبكة 2G • يدعم
شبكة 4G,3G • يدعم
شبكة 5G • لا يدعم 
الشاشة :-
حجم الشاشة • 6.5 بوصة
نوع الشاشة • IPS-LCD
دقة الوضوح • 1080 × 2408 بكسل FHD+
البيكسلات • 401 بكسل لكل بوصة
نسبة الشاشة • 83.4 من حجم الهاتف
مميزات أخرى • تدعم 16 مليون لون

• الوضع الليلى

• وضع حماية العين

Vivo Y33T Screen

الكاميرات :-
الكاميرا الخلفية • تأتى ثلاثية :

• 50 ميجا بيكسل

(الرئيسية)

• 2 ميجا بيكسل

(تصوير الماكرو)

• 2 ميجا بكسل

(كاميرا العمق)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم التصوير بدقة 1080P FHD

• تدعم التثبيت الرقمى

• تدعم عزل الخلفية

• تدعم الوضع الليلى

تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)

• تدعم الأتوفوكس

التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعى

• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)

• التركيز التلقائى عبر إكتشاف الطور (PDAF)
• التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
• تقنية التثبيت البصري (OIS)
الكاميرا الأمامية  • 16 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P

• عزل الخلفية

• وضع التجميل

• تقنية HDR

• إشارة الإلتقاط

• كشف الوجوه

تقنية التثبيت الرقمى (EIS)

• المؤقت الذاتى
 دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش

• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

Vivo Y33T Rear Camera

Vivo Y33T Front Camera

الذاكرة الداخلية والرام :-
ذاكرة التخرين الداخلية • 128 جيجا بايت
الرام • 8 جيجا رام
نوع الذاكرة والرام • نوع الذاكرة :

UFS 3.1

• نوع الرام :

LPDDR5
امكانية إضافة كارت ميمورى • يدعم 
المعالج ونظام التشغيل :-
نوع المعالج • Snapdragon 680 4G
عدد الأنوية • ثمانى النواة
معمارية التصنيع • 6 نانو ميتر
المعالج الرسومى • Adreno 610
نظام التشغيل • أندرويد 11
واجهة التشغيل • Funtouch 12 
البطارية ونظام الشحن :-
سعة البطارية • 5000 ملى أمبير
نوع البطارية • ليثيوم بو
قوة الشحن • 18 واط
الشحن السريع • تدعم
الشحن الاسلكى • لا تدعم
منفذ الشحن • Type-C 
مواصفات أخرى :-
الحماية • بصمة الاصبع تأتى مدمجة (بزر التشغيل)

• التعرف على الوجه

• النمط

• كلمة السر

• الرقم السرى
واي فاى • 802.11 a/b/g/n/ac
GPS • يدعم
البلوتوث • 5.0, A2DP, LE
عزل الضوضاء • يدعم
صوت الاستريو • يدعم
المستشعرات • التسارع

• البوصلة

• التقارب
منفذ 3.5 مم • يدعم
راديو FM • يدعم
 خاصية NFC • لا يدعم
ألوان الهاتف • الأسود

• الأزرق السماوى

Vivo Y33T Colors

سعر Vivo Y33T

السعر للنسخة 8 جيجا رام مع ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت 256 دولار أمريكى، أى حوالى 4000 جنية مصرى.

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أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها واسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.


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