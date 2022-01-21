سعر و مواصفات فيفو Vivo Y33T – بمميزات رائعة
Vivo Y33T، موبايل جديد من شركة فيفو، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها الكاميرات عالية الدقة التى تعطى تجربة تصوير جيدة، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التى تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى، والتى سأوضحها لكم عن هاتف فيفو Y33T.
مواصفات Vivo Y33T
معلومات عامة :-
|نوع الهاتف
|• فيفو – Vivo
|اسم الهاتف
|• فيفو Vivo Y33T
|تاريخ الإعلان
|• ديسمبر 2021
|توفر الهاتف
|• سيتم إصداره فى الصين أولاً
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
|الطول
|• 164.3 مم
|العرض
|• 76.1 مم
|السُمك
|• 8 مم
|الوزن
|• 182 جرام
|مواد التصنيع
|• الإطار الجانبي والظهر للهاتف مصنوع من البلاستيك اللامع
شرائح الاتصال والشبكات :-
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكة 2G
|• يدعم
|شبكة 4G,3G
|• يدعم
|شبكة 5G
|• لا يدعم
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.5 بوصة
|نوع الشاشة
|• IPS-LCD
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2408 بكسل FHD+
|البيكسلات
|• 401 بكسل لكل بوصة
|نسبة الشاشة
|• 83.4 من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• تدعم 16 مليون لون
• الوضع الليلى
• وضع حماية العين
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• تأتى ثلاثية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 2 ميجا بيكسل
(تصوير الماكرو)
• 2 ميجا بكسل
(كاميرا العمق)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم التصوير بدقة 1080P FHD
• تدعم التثبيت الرقمى
• تدعم عزل الخلفية
• تدعم الوضع الليلى
• تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)
• تدعم الأتوفوكس
• التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعى
• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)
• التركيز التلقائى عبر إكتشاف الطور (PDAF)
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P
• عزل الخلفية
• وضع التجميل
• تقنية HDR
• إشارة الإلتقاط
• كشف الوجوه
• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)
• المؤقت الذاتى
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخرين الداخلية
|• 128 جيجا بايت
|الرام
|• 8 جيجا رام
|نوع الذاكرة والرام
|• نوع الذاكرة :
UFS 3.1
• نوع الرام :
LPDDR5
|امكانية إضافة كارت ميمورى
|• يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• Snapdragon 680 4G
|عدد الأنوية
|• ثمانى النواة
|معمارية التصنيع
|• 6 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Adreno 610
|نظام التشغيل
|• أندرويد 11
|واجهة التشغيل
|• Funtouch 12
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 5000 ملى أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم بو
|قوة الشحن
|• 18 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكى
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type-C
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع تأتى مدمجة (بزر التشغيل)
• التعرف على الوجه
• النمط
• كلمة السر
• الرقم السرى
|واي فاى
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع
• البوصلة
• التقارب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• يدعم
|خاصية NFC
|• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود
• الأزرق السماوى
سعر Vivo Y33T
السعر للنسخة 8 جيجا رام مع ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت 256 دولار أمريكى، أى حوالى 4000 جنية مصرى.