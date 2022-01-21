سعر و مواصفات فيفو Vivo Y33T – بمميزات رائعة

Vivo Y33T، موبايل جديد من شركة فيفو، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها الكاميرات عالية الدقة التى تعطى تجربة تصوير جيدة، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التى تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى، والتى سأوضحها لكم عن هاتف فيفو Y33T.

مواصفات Vivo Y33T

معلومات عامة :-