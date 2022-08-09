زراعة فاكهة التنين “دراجون فروت”.. اتعلمها صح

تعتبر فاكهة التنين أو الدراجون فروت من الفواكه التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، فهي من أغرب أنواع الفواكه في الشكل والطعم، بل إنها من أغلى الفواكه في العالم، وهناك فوائد فاكهة التنين العديدة، والتي منها على سبيل المثال محاربة الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر، كما أن هناك أنواع متعددة لفاكهة التنين، وأما عن زراعتها، فسوف نتناوله في السطور القادمة.

ولزراعة فاكهة التنين ينبغي الانتباه إلى أنه هناك طريقتان للزراعة:

الطريقة الأولى: استخدام البذور، وتستغرق ثلاث سنوات.

استخدام البذور، وتستغرق ثلاث سنوات. الطريقة الثانية: استخدام قطع من عينات النبات، ويختارها المزارعون، لأنها تستغرق وقتاً أقصر.

طريقة التقطيع أو قطع عينات النبات

وفي هذه الطريقة لابد أن يكون طول الشتلة 20سم، ويجب قطعها من النبتة الأم، ويجب تركها في الظل لمدة 5- 7 أيام قبل زراعتها.

وفيما يتعلق بالمسافة بين كل نبتة ونبتة أثناء الزراعة، فإن المسافة هنا تعتمد على شكل الدعم المستخدم، بمعنى هل هو أفقي؟، أم رأسي؟.

وفي حالة كان الدعم رأسي، فإن المسافة بين النباتات لابد أن تتراوح ما بين 2-3 متر، لكن الدعم الأفقي يتم تقليل المسافة فيه إلى 50 سم، وفيه يتم الإذن بالتكثيف في الزراعة.

الري وعلاج الآفات

ولأن نبات التنين لا يتطلب كمية كثيرة من المياه، فإنه يوصى بالري مرة واحدة أسبوعيا، ولابد استخدام التنقيط لتكون الكفاءة جيدة، ويتم تحسينها باستمرار.

وأما عن علاج الآفات، فإن الأرض يتم علاجها باستخدام الأسمدة في التلال، ولابد أن تكون تلك الأسمدة عبارة عن 1 كجم من مخصب NPK16-16-8، وذلك قبل الزراعة الفعلية لنباتات فاكهة التنين، و يجب أيضا استخدام 20 كجم من الأسمدة العضوية، و 0.5 كجم من السوبر فوسفات.

وفي أثناء عملية الزراعة ففي أثناء العام الأول، نقوم باستخدام كل من اليوريا بنسبة 50جراما، بالإضافة إلى 50 جراما من الفوسفات، وهذا يكون ثلاث مرات في العام الأول من الزراعة.

وحصاد فاكهة التنين يكون عندما تنمو الثمرة بالكامل، وتتطلب الثمرة ما بين 27- 30 يوما لكي يكتمل نموها تماما، ولابد من قطف الثمرة بمجرد نموها بشكل مكتمل، والتأخر عن يومين يمكن أن يسبب التعفن، ويجب عند قطف الثمرة أن نلفها باتجاه عقارب الساعة ثم نقطفها.

جدير بالذكر أنه يمكن زراعة فاكهة التنين في أي تربة، لكن يتم تفضيل التربة الرملية، وريها جيد، وأن تكون درجة حموضتها 5.5- 6.5.