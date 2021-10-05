بالخطوات: “الطريقة السهلة” لتنزيل جميع قنوات النايل سات على الرسيفر القديم

يبحث الجميع عن “التردد الشبكي” للنايل سات والمعروف باسم “التردد السحري” للنايل سات، وبعد العثور على التردد المطلوب يحتار الكثيرين في طريقة استخدامه، نتعرف اليوم من خلال موقع نجوم مصرية على طريقة تنزيل جميع قنوات النايل سات بدون ترددات على الرسيفر بطريقة سهلة جداً وبضغطة زر واحدة فتابعوا الشرح.

خطوات تنزيل جميع قنوات النايل سات على الرسيفر:

بعد توصيل جميع الأسلاك والتأكد من توصيل الرسيفر بالتلفاز، وربط الرسيفر بالقمر نايل سات نرجو التوجه إلى ريموت الرسيفر وعمل الآتي

الضغط على كلمة “Menu” في الريموت والذهاب إلى قائمة “قناة” على التلفاز. الذهاب إلى “حذف جميع القنوات” والضغط على OK، ثم اضغط على كلمة “نعم” ليتم مسح أي قنوات موجودة على الرسيفر.

ثم بعد ذلك اخرج للتأكد من عدم وجود أي قنوات على الرسيفر ثم تابع باقي الخطوات الآتية:

الضغط على كلمة “Menu” في الريموت والذهاب إلى قائمة “التركيب” على التلفاز ونضغط “OK”. نختار “قائمة الأقمار الصناعية” ونقوم بالضغط على “OK” ونختار كلمة “Nile sat” ونضغط “OK”، سوف تظهر علامة صح أمام كلمة نايل سات. نقوم بالضغط على الزر الأزرق الموجود في الريموت، سوف تظهر قائمة أخرى موجود بها “بحث عن الشبكة” أمامها كلمة “غلق”، عليك تغيير كلمة “غلق” إلى كلمة “فتح” وذلك عن طريق أزرار الريموت المسئولة عن الصوت في الريموت. بعد ذلك نقوم بالنزول إلى “نوع القناة” ونقوم بتغيير كلمة “الجميع” إلى كلمة “مجانية”. بعد ذلك نقوم بالنزول إلى “نوع البحث” ونقوم بتغيير كلمة “أوتوماتيكي” إلى كلمة “عشوائي” أو “أعمى” ونقوم بالضغط على كلمة “ok”.

سوف يقوم الرسيفر بعملية التنزيل التي قد تستغرق حوالي 5 دقائق أو أكثر قليلاً وكل ما علينا فعله أثناء عملية التنزيل هو الانتظار، وبعد الانتهاء من عملية تنزيل جميع القنوات المجانية الموجودة على القمر نايل سات نقوم بعميلة الحفظ عن طريق الضغط على كلمة “نعم” التي تظهر على الشاشة بعد إتمام عملية التنزيل.

ويمكنك بعد ذلك ترتيب القنوات يدوياً على حسب اهتماماتك الشخصية أو العائلية، ونظراً لوجود بعض الأشخاص اللذين لا يعرفون كيفية ترتيب هذه القنوات فسوف نقوم هنا بشرح كيفية ترتيب القنوات على الرسيفر فتابعوا الشرح.