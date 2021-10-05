ابرز مشكلات هاتف ايفون 13 iPhone وطرق حلها

خلال الاسابيع الماضية، قامت شركة “ابل” الامريكية بطرح هاتفها الجديد ايفون 13 عبر حفلها السنوي الذي أقيم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد تهافت الالاف من الأشخاص من كافة دولة العالم على حجز الهاتف عبر الموقع الرسمي للشركة من أجل شرائه، على الرغم من ارتفاع سعره بشكل كبير، ولكن فور تسليم الهاتف للمستخدمين بدأت الشركة تتلقى الكثير من الشكاوى المتعلقة بأداء الهاتف وامكانيات الكاميرا الخاصة به.

ابرز مشكلات هاتف ايفون 13 iPhone

فوفقا لتقرير نشر عبر “موقع Tom’s Guide”، فأن هناك عدد من المشاكل قد واجهت مستخدمي هاتف ايفون 13 على مستوى العالم، وضمن تلك المشاكل ما وعدت آبل بتصليحه من خلال عدد من التحديثات، ومن خلال السطور القادمة سنسلط الضوء على عدد من المشكلات وطرق حلها:

تحول كاميرا هاتف ايفون 13 برو بين الكاميرا الواسعة والكاميرا شديدة الاتساع بشكل اوتوماتيكي: ولحلها فقد وعدت أبل عملائها أن تحديث البرنامج لاحقا سيسمح بإيقاف تشغيل هذه الميزة إذا كانوا يفضلون ألا تتحول هواتفهم تلقائيًا .

تحول بعد هواتف ايفون 13 على شاشة لا تستجيب للمس: حيث قد يتطلب الأمر أحيانا النقر عدة مرات ليتعرف الهاتف على ما تريده، ولكن تلك المشكلة من المتوقع أن تكون خاصة بتحديث البرامج، وليس متعلقة بالهاتف، حيث أوضح مستخدمي iPhone 12 أن هذه المشكلة قد واجهتهم بعد التحديث إلى iOS 15 .

ويبدأ سعر آيفون 13 من 699 دولارا، أما iPhone 13 Pro فيبدأ من 999 دولارا.