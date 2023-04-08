أحذر فأنت في خطر.. شخص ما يراقب هاتفك ويتجسس عليه

مع تطور التكنولوجيا يوماً بعد يوم، تتزايد المخاوف الشخصية بشأن احتمالية تعرض الملفات والمعلومات الخاصة للخطر جراء الاختراقات الإلكترونية، بعض التطبيقات يمكنها التجسس عليك بصورة سرية، مثل تتبع موقعك، والاطلاع على محادثاتك، والوصول إلى تفاصيل حساباتك المصرفية، وحتى إرسال نسخ من رسائلك ومحتوياتك إلى أجهزة أخرى دون علمك.

فيما يلي بعض العلامات التحذيرية التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار:

إذا ظهرت تطبيقات غير مألوفة على هاتفك

يجب أن تكون حذرًا، فقد يشير ذلك إلى اختراق الهاتف، ينبغي عليك التأكد من عدم تحميل تطبيقات غير موثوق بها على هاتفك، وفحص الأذونات التي تحصل عليها التطبيقات التي تستخدمها، كما يجب أن تكون حذرًا من التطبيقات التي تحتاج إلى صلاحيات كبيرة، مثل الوصول إلى المكالمات أو الصور والملفات الشخصية.

هاتفك يحتاج إلى الشحن أكثر من المعتاد

إذا لاحظت أن هاتفك يحتاج إلى الشحن أكثر من المعتاد، فقد يكون هذا بسبب تطبيقات قيد التشغيلباستمرار والتي تستنزف بطارية الهاتف بسرعة، ينبغي عليك فحص التطبيقات المفتوحة وإغلاقها إذا كانت لا تستخدم بشكل فعال، والتأكد من إيقاف تشغيل التطبيقات الخلفية التي لا تحتاج إليها.

إضاءة الهاتف العشوائية

إذا كان هاتفك يظهر إضاءة عشوائية دون سبب واضح، فقد يشير ذلك إلى وجود بعض الأنشطة المراوغة التي تحدث على هاتفك، ينبغي عليك فحص التطبيقات المفتوحة وإغلاقها إذا كانت لا تستخدم بشكل فعال، وإلغاء تثبيت أي تطبيقات غير مألوفة أو غير موثوق بها التي قد تكون تسبب المشكلة.

سخونة الهاتف

يمكن أن يكون سبب سخونة الهاتف أيضًا هو استخدام التطبيقات الموثوقة التي تعمل بشكل كامل لفترة طويلة، مثل تسجيل مكالمات الفيديو أو اللعب بألعاب شديدة التعقيد، ولكن إذا كان الهاتف ساخنًا بشكل غير عادي، فقد يكون هناك برامج ضارة تعمل في الخلفية وتستنزف طاقة البطارية وتسبب ارتفاع درجة حرارة الهاتف، من المستحسن البحث عن البرامج الضارة وحذفها وتثبيت برامج مكافحة الفيروسات للتأكد من سلامة الجهاز.

مقدار البيانات التي يستخدمها هاتفك

إذا كانت هناك برامج تجسس تعمل في الخلفية على هاتفك، فقد يؤدي ذلك إلى استخدام كميات كبيرة من بيانات الهاتف بشكل غير مبرر، يمكن أن تتضمن هذه البرامج جمع المعلومات الشخصية الخاصة بك وإرسالها لجهات خارجية دون علمك.

ينبغي عليك التحقق من برامج التطبيقات المثبتة على هاتفك وإغلاق أي تطبيقات لا تحتاج إليها بشكل فعال، كما ينبغي عليك تثبيت برامج مكافحة الفيروسات والحفاظ عليها محدثة لمساعدتك في تحديد وإزالة أي برامج تجسس محتملة.

يمكن أيضًا تحديد استخدام البيانات من خلال إعدادات الهاتف، حيث يمكنك الاطلاع على البرامج التي تستخدم كميات كبيرة من البيانات وإغلاقها إذا كانت غير ضرورية، كما يمكنك تعيين حدود استخدام البيانات لتجنب استخدام غير مرغوب فيه للبيانات.

هل راجعت رسائلك المرسلة؟

تأكد من مراجعة تطبيقات الرسائل الخاصة بك وتحقق من سجل النشاط لرؤية إذا ما كان هناك تسجيل لإرسال رسائل تم إرسالها بشكل غير معتاد، قد يتم استخدام حسابك عن بعد دون علمك، وقد يحدث ذلك بسبب اختراق أمان الحساب الخاص بك أو التعرض لهجوم فيروسي، إذا كنت تشعر بأن حسابك قد تم اختراقه، يجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور وإعادة تسجيل الدخول إلى جميع الحسابات المرتبطة بهاتفك.

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