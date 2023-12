نتائج عرض سماك داون الأخير (9 ديسمبر 2023): سي إم بانك يتحدث عن نجوم WWE وينتقد سيث رولينز

شهد عرض سماك داون الأخير الذي أقيم يوم 9 ديسمبر 2023 بداية أولى منافسات البطولة المُحددة للمنافس الأول على لقب الولايات المتحدة الذي يحمله لوجان بول، بالإضافة لظهور سي إم بانك وتحدثه في العديد من الأمور، ومشاركة راندي أورتن ومواجهته للبلودلاين بالتعاون مع إل أي نايت.

سي إم بانك يتحدث عن سيث رولينز في عرض سماك داون الأخير - مصدر الصورة: WWE.

المباراة الأولى ، انتصار سانتوس إسكوبار على دراجون لي وكان دومينيك ميستيريو متواجدًا بجانب طاولة التعليق لمشاهدة المباراة.

في الكواليس، دخل راندي أورتن مكتب المدير العام لعرض سماكداون نِك ألديس، وانتقد قراره بالتحالف مع إل أي نايت ضد سولو سيكوا وجيمي أوسو، وأكد أنه لا يريد مساعدة من إل أي نايت، وأنه لم يكن يعرفه عندما ظهر في عرض سماكداون الأسبوع الماضي، ثم قام أورتن بإعطاء شيك بقيمة 100 ألف دولار لألديس كغرامة عن الاعتداء الذي تعرض له منه في الأسبوع الماضي، ولكن عندما سأله ألديس عن سبب كتابة الشيك بقيمة 100 ألف بينما كانت الغرامة 50 ألف فقط، أجابه أورتن أن الـ 50 ألف الباقية ستكون للمرة القادمة.

Can they both send a message to @WWERomanReigns by defeating Jimmy @WWEUsos and @WWESoloSikoa tonight? #SmackDown pic.twitter.com/Qv2BkuvVGK

المباراة الثانية ، انتصار بوبي لاشلي على كاريون كروس.

ظهر سي إم بانك وكشف أن آدم بيرس حاول جذبه للانضمام لعرض الرو، ثم سأل الجماهير عن رأيهم في وجهته القادمة فهتفوا بحرارة “SmackDown”.

"DO YOU WANT ME TO THROW 29 OTHER SUPERSTARS OVER THE TOP ROPE AND THEN CLIMB THIS TURNBUCKLE AND POINT AT A SIGN AND MAIN EVENT #WrestleMania?!"

It sounds like the WWE Universe wants that, @CMPunk! 🔥#SmackDown pic.twitter.com/1DvhrghmSL

— WWE (@WWE) December 9, 2023