نتائج عرض سماك داون الأخير (9 ديسمبر 2023): سي إم بانك يتحدث عن نجوم WWE وينتقد سيث رولينز

شهد عرض سماك داون الأخير الذي أقيم يوم 9 ديسمبر 2023 بداية أولى منافسات البطولة المُحددة للمنافس الأول على لقب الولايات المتحدة الذي يحمله لوجان بول، بالإضافة لظهور سي إم بانك وتحدثه في العديد من الأمور، ومشاركة راندي أورتن ومواجهته للبلودلاين بالتعاون مع إل أي نايت.

سي إم بانك يتحدث عن سيث رولينز في عرض سماك داون الأخير - مصدر الصورة: WWE.

ملخص عرض سماك داون الأخير

المباراة الأولى ، انتصار سانتوس إسكوبار على دراجون لي وكان دومينيك ميستيريو متواجدًا بجانب طاولة التعليق لمشاهدة المباراة.

في الكواليس، دخل راندي أورتن مكتب المدير العام لعرض سماكداون نِك ألديس، وانتقد قراره بالتحالف مع إل أي نايت ضد سولو سيكوا وجيمي أوسو، وأكد أنه لا يريد مساعدة من إل أي نايت، وأنه لم يكن يعرفه عندما ظهر في عرض سماكداون الأسبوع الماضي، ثم قام أورتن بإعطاء شيك بقيمة 100 ألف دولار لألديس كغرامة عن الاعتداء الذي تعرض له منه في الأسبوع الماضي، ولكن عندما سأله ألديس عن سبب كتابة الشيك بقيمة 100 ألف بينما كانت الغرامة 50 ألف فقط، أجابه أورتن أن الـ 50 ألف الباقية ستكون للمرة القادمة.

المباراة الثانية ، انتصار بوبي لاشلي على كاريون كروس.

ظهر سي إم بانك وكشف أن آدم بيرس حاول جذبه للانضمام لعرض الرو، ثم سأل الجماهير عن رأيهم في وجهته القادمة فهتفوا بحرارة “SmackDown”.

"DO YOU WANT ME TO THROW 29 OTHER SUPERSTARS OVER THE TOP ROPE AND THEN CLIMB THIS TURNBUCKLE AND POINT AT A SIGN AND MAIN EVENT #WrestleMania?!" It sounds like the WWE Universe wants that, @CMPunk! 🔥#SmackDown pic.twitter.com/1DvhrghmSL — WWE (@WWE) December 9, 2023

وتحدث بانك عن العديد من المصارعين مثل كودي رودز وكيفن أوينز ورومان رينز والبلودلاين، ثم أشار إلى أن الجميع استقبله بحفاوة ما عدا شخصًا واحدًا (يقصد سيث رولينز)، وقال إنه غير منزعج منه لأنه ليس رجلًا في منزله (يشير إلى لقب زوجة رولينز بيكي لينش وهو “The Man”).

ثم في ختام كلامه أعلن بانك أنه سينهي قصته التي بدأها منذ سنوات ليصل إلى أن يكون في مباراة الحدث الرئيسي في مهرجان راسلمينيا من خلال مشاركته في مباراة الرويال رامبل 2024 والفوز بها، كما إنه سيناقش مع مديري عروض WWE الأسبوعية نِك ألديس وآدم بيرس وشون مايكلز عن العرض الذي سيختاره للانضمام إليه.

"…I begin MY journey of finishing MY story and that means one thing… MAIN EVENTING WRESTLEMANIA!" ⚡️⚡️⚡️@CMPunk just put EVERYONE on notice. He's back. #SmackDown pic.twitter.com/T74lrY6Fkr — WWE (@WWE) December 9, 2023

المباراة الثالثة ، انتصار أسكا على شارلوت فلير بمساعدة من بايلي.

في الكواليس، قدم نِك ألديس لسي إم بانك عقد الانضمام إلى سماكداون وطلب منه أن ينظر في الأمر بعناية، ثم ظهر كودي رودز وأخبر بانك أنه علم أن بانك يسعى لإنهاء قصته بالفوز في رويال رامبل 2024 وأعرب له عن تمنياته بالتوفيق والترحيب به، وشكره بانك على كلماته.

ثم التقى سي إم بانك براندي أورتن وإل أي نايت في الكواليس قبل مواجهتهما القادمة وتمنى لهما النجاح.

المباراة الرابعة والأخيرة ، انتصار راندي أورتن وإل أي نايت على سولو سيكوا وجيمي أوسو.

أحداث عرض SmackDown القادم

ستقام تلك الأحداث في عرض سماكداون المقبل: