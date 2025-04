نتائج عرض سماك داون الأخير (2 ديسمبر 2023): راندي أورتن يوجه رسالة نارية إلى رومان رينز

في عرض سماك داون الأخير الذي أقيم في 2 ديسمبر 2023، شارك الثعبان راندي أورتن لتحديد العرض الأسبوعي الذي سينتمي إليه سواء سماك داون أو راو، كما تم الإعلان عن بطولة لتحديد المنافس الأول على لقب الولايات المتحدة الذي يحمله لوجان بول، وازدياد التوتر بين سانتوس إسكوبار وفريق LWO، وتصاعد النزاع بين بيانكا بلير وشارلوت فلير وشوتزي وفريق Damage CTRL.

افتتاحية العرض ، دخلت بيانكا بلير لتطلب مواجهة إيو سكاي على لقب WWE للسيدات، ولكن قاطعها دخول فريق Damage CTRL، ووجهت داكوتا كاي حديثها لبيانكا أنها إذا أرادت الحصول على فرصة على اللقب يجب أن تتغلب على جميع أعضاء فريق Damage CTRL، بعد ذلك دخلت شارلوت فلير وشوتزي وحدث اشتباك بين الفريقين انتهى لصالح شارلوت وشوتزي وبيانكا.

في الكواليس، ظهرت بايلي وكان فريق Damage CTRL مُستاء منها.

المباراة الأولى ، انتصار بوبي لاشلي على بوتش.

في مقابلة خلف الكواليس، صرح بوتش أنه سيركز على مسيرته المهنية ولكن تمت مقاطعته من قبل فريق Pretty Deadly الذي هجم عليه بعنف.

في الكواليس، ظهر بول هيمان مع المدير العام لعرض سماكداون نِك ألديس وقام بسؤاله إذا كان يريد حقًا دعوة راندي أورتن للمشاركة في عرض سماكداون الليلة، رد عليه ألديس بأنه لا يريد مشاركته فحسب بل يريد أن يوقع معه كمصارع في سماكداون.

في مقابلة خلف الكواليس، صرح سانتوس إسكوبار أنه يريد أن ينهي ما بدأه راي ميستيريو، وأن زملاءه في فريق LWO متعصبون لراي ميستيريو بشدة وأنه سيتولى أمرهم.

المباراة الثانية ، انتصار سانتوس إسكوبار على جواكين وايلد (أحد أعضاء فريق LWO)، بعد المباراة هجم إسكوبار على جواكين مما استدعى تدخل دراجون لي لإنقاذ جواكين وحدث هجوم متبادل بين دراجون وإسكوبار.

في الكواليس، ظهر آدم بيرس وهو مستاء جدًا من نِك ألديس لأنه يريد أن يضم راندي أورتن لعرض سماك داون، وكشف أنه هو أيضًا سيعرض على أورتن الانضمام لعرض الرو.

دخل لوجان بول وأعلن أنه تحدث مع نِك ألديس لإقامة بطولة لتحديد المنافس الأول على لقب الولايات المتحدة، وسيشارك فيها كل من سانتوس إسكوبار، دراجون لي، كاريون كروس، بوبي لاشلي، جرايسون والر، أوستن ثيري، كيفن أوينز، ومصارع من عرض NXT لم يتم تحديده بعد.

قطع كيفن أوينز حديث لوجان بول وتوعده بأن يأخذ منه اللقب ويقضي عليه، رد عليه لوجان بأنه يستطيع إسقاط أوينز في خلال 6 ثوانِ فقط، دخل بعد ذلك أوستن ثيري وجرايسون والر وقاموا بالسخرية من كيفن أوينز، فقام الأخير بإعطاء أوستن ثيري لكمة قوية في وجهه أدت إلى سقوطه على الأرض متألمًا.

المباراة الثالثة ، انتصار كيفن أوينز على جرايسون والر.

المباراة الرابعة ، انتصار بيانكا بلير على كايري سين على الرغم من تدخل بايلي في اللحظات الأخيرة من المباراة لصالح كايري.

الحدث الرئيسي ، توقيع عقد انضمام راندي أورتن إلى RAW أو SmackDown.

في بداية الفقرة، دخل مديرا عروض WWE الأسبوعية، وهما آدم بيرس من عرض RAW، ونِك ألديس من عرض SmackDown؛ للتنافس على توقيع الثعبان راندي أورتن الذي حظي بترحيب حار من الجماهير، وضع كل من بيرس وألديس عرضًا مغريًا أمام أورتن لإقناعه بالانضمام إلى عرضهما، فقد وعد بيرس أورتن بمنحه فرصة للمنافسة على لقب العالم للوزن الثقيل الذي يحمله سيث رولينز، بينما وعد ألديس أورتن بالثأر من البلودلاين الذين تسببوا في إصابته.

في هذه اللحظة، ظهر بول هيمان وأخبر راندي أورتن أنه غاب عن الحلبات لمدة 18 شهرًا بسبب البلودلاين وأنه عاد للثأر منهم، ونصحه بالانتقال إلى عرض RAW بعيدًا عنهم، لكن جيمي أوسو وسولو سيكوا دخلا وحاولا الهجوم على أورتن، إلا أن أورتن تمكن من صد الهجوم وأسقط جيمي بحركة RKO المدمرة، في حين جاء إل أي نايت لنجدة أورتن وطرد سولو سيكوا من القاعة.

في ختام الفقرة، أعلن راندي أورتن عن قراره بالانضمام إلى عرض سماك داون، ثم طلب من بول هيمان أن يتصل برومان رينز ويقول به “Daddy is Back” أي “بابا قد عاد”.

أظهر نِك ألديس احترامه لأورتن ورفع يده أمام الجمهور، لكن أورتن فاجأه بحركة RKO.

يمكنك قراءة ملخص عرض الرو الأخير الذي شهد عودة سي إم بانك وراندي أورتن.

أحداث عرض SmackDown القادم

ستقام تلك الأحداث في الحلقة الخاصة المقبلة من سماكداون والتي ستحمل اسم “WWE Tribute to the Troops”: