بعد نجاح كأس العالم.. قطر تخطط لتنظيم بطولات عالمية آخرى

نجحت قطر في استضافة النسخة الثانية والعشرون من بطولة كأس العالم 2022، خلال الفترة من 20 من نوفمبر الماضي وحتى أمس 18 ديسمبر.

حيث أقيمت المباراة النهائية ببطولة المونديال القطري، أمس الأحد على ملعب استاد لوسيل، وانتهت بتتويج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم، بينما حل المنتخب الفرنسي وصيف البطولة.

وتسعى قطر حالياً إلى استضافة دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها عام 2036، وذلك بعدما فشلت في ترشيحاتها السابقة لاستضافة نسخ الألعاب الأولمبية الصيفية للأعوام 2016 و2020 و2032.

كما تطمح قطر بعد نجاحها في تنظيم كأس العالم بشكل مشرف إلى أن تكون “رائدة عالمياً في مجال الرياضة”، بعدما استطاعت استضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2006 وبطولتي العالم في كرة اليد عام 2015، وبطولة ألعاب القوى عام 2019.

ومن المقرر أن تستضيف أيضاً كأس آسيا لكرة القدم في نسخته المقبلة، وبطولة العالم للسباحة 2024، وبطولة العالم لكرة الطاولة 2025، ودورة الألعاب الآسيوية 2030.