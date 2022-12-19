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بسجدة لله.. شيكابالا يحتفل بتتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022

نصر حماده

احتفل لاعب نادي الزمالك المصري محمود عبد الرازق الشهير بـ شيكابالا، بتتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم في النسخة التي أقيمت بقطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتة أمس 18 ديسمبر.

ووثق مقطع فيديو احتفال شيكابالا الجنوني بفوز الأرجنتين على فرنسا في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأحد على ملعب استاد لوسيل، وانتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح 4 / 2.

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وعبر لاعب نادي الزمالك عن فرحته بـ “سجدة شكر”، عقب إحراز اللعب الأرجنتيني “مونتيلا” ركلة الجزاء الأخيرة لراقصي التانجو، وتحقيق لقب مونديال قطر 2022.

بسجدة لله.. شيكابالا يحتفل بتتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 1 19/12/2022 - 10:01 ص

وكانت المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، قد انتهت أمس بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح على منتخب “الديوك” حامل لقب النسخة الماضية من المونديال، وذلك بعد انتهاء أشواط المباراة بالتعادل الإيجابي 3 / 3 واللجوء لضربات الجزاء.

يذكر أن المنتخب الكرواتي قد احتل المركز الثالث في البطولة، بعد تحقيق الفوز على المنتخب المغربي في المباراة التي أقيمت أول أمس السبت، في إطار تحديد المركز الثالث والرابع بالمونديال القطري.

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نصر حماده

كاتب وصانع محتوى؛ مهتم بكل جديد في عالم الإعلام الرقمي.

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