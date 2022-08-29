“بعد قرار اعتزاله”.. معلومات قد لا تعرفها عن وليد سليمان: آخر نجوم جيل الأهلي الذهبي
كانت الجماهير تنتظر منه أن يؤجل قراره ليقود مسيرة المارد الأحمر موسمًا آخر، ولكن يبدو أن نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي وليد سليمان، قد اتخذ قراره باعتزال لعب كرة القدم مع نهاية الموسم الجاري.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن اللاعب وليد سليمان:
- ولد في 1 ديسمبر 1984، في مركز بني مزار التابع لمحافظة المنيا.
- العمر: (37 سنة).
- اسم الولادة: وليد سليمان سعيد عبيد.
- التحق بمركز شباب بني مزار، في عام 2002 واستمر معهم لمدة عامين.
- انتقل إلى فريق الشباب بنادي حرس الحدود في 2004 واستمر معهم لمدة موسم واحد، وكان يرتدي قميص رقم “4” في دوري الدرجة الثانية.
- في موسم 2005 انتقل إلى الجونة وتألق معهم بشكل ملفت.
- أعجب المدرب مختار مختار بمهاراته وضمه لنادي بتروجيت، بعد أن كان قريبًا من الانتقال للإسماعيلي.
- في أولى مبارياته مع بتروجيت أحرز هدف الفوز أمام طلائع الجيش في المباراة التي انتهت بنتيجة 3 / 2.
- بعد تألقه مع بتروجيت، اختاره الكابتن حسن شحاته لتمثيل منتخب مصر في بطولة الألعاب العربية.
- ساهم وليد سليمان في فوز المنتخب بالميدالية الذهبية في البطولة.
- في يناير 2009 انتقل إلى نادي أهلي جدة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
- عاد لبتروجيت مرة أخرى ولعب للفريق موسم إضافي.
- لعب مع بتروجيت 70 مباراة محلية وأفريقية، أحرز خلالهم 19 هدفًا أبرزهم هدفه الشهير في مرمى الصفاقسي التونسي في كأس الكونفدرالية.
- في موسم 2010 تصارعت جميع الأندية لضمه ومن بينهم الأهلي والزمالك.
- في ظروف غامضة انتقل إلى نادي إنبي.
- تألق مع إنبي وانضم إلى منتخب مصر.
- بعد مفاوضات طويلة انتقل وليد سليمان إلى النادي الأهلي وحقق حلمه في موسم 2010/ 2011 في صفقة بلغت 8 ملايين جنيه.
- أصبح أحد العناصر المميزة بالقلعة الحمراء.
- لقب بـ “الحاوي”.
- من أشهر أهدافه مع الأهلي هدفه في مرمى الترجي التونسي في مبارة الإياب بنهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس، والذي ساهم في تتويج الأهلي باللقب.
- يعتبر آخر نجوم جيل الأهلي الذهبي الذي كان يضم: محمد أبو تريكة، ومحمد بركات، وعماد متعب، ووائل جمعة، وسيد معوض، وحسام عاشور، وحسام غالي، وعدد من اللاعبين الكبار.
- حقق مع النادي الأهلي العديد من البطولات مثل: “برونزية كأس العالم للأندية مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات، وكأس السوبر الأفريقي 4 مرات، وكأس الكونفدرالية، والدوري المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري.