لقاء الحسم.. موعد مباراة السعودية والمكسيك في مونديال قطر والقنوات الناقلة

أصبحت مباراة السعودية ضد المكسيك في آخر مباريات دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022 بالنسبة للصقور، بمثابة الحلم والأمل الذي يترقبه السعوديون من أجل الصعود للدور القادم. في هذا الموضوع سوف نتعرف على موعد مباراة السعودية والمكسيك والقنوات الناقلة.

أهمية مباراة السعودية والمكسيك

بعد هزيمة منتخب السعودية بهدفين دون رد أمام بولندا؛ أصبحت مباراة المكسيك ذات أهمية كبرى للأخضر.

ويحتاج منتخب السعودية أن يحقق فوزا على منتخب المكسيك حتى يضمن التأهل لدور ال 16 في مونديال قطر 2022 ويبعد نفسه عن كل الحسابات المعقدة.

موعد مباراة السعودية والمكسيك

يواجه منتخب السعودية نظيره المكسيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم غدا الأربعاء 30 نوفمبر 2022.

وتقام مباراة السعودية والمكسيك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب لوسيل.

وهي المرة الأولى التي تلعب فيها السعودية مباراة في المساء منذ إنطلاق بطولة كأس العالم.

القنوات الناقلة ل مباراة السعودية ضد المكسيك

تذاع مباراة منتخب السعودية ضد نظيره المكسيكي على تردد قنوات بي إن سبورت المشفرة، الناقل الحصري للبطولة. تحديدا قنوات bein sport max1 ,2.

ولكن منذ بداية مونديال قطر لاحظ الجميع أن مباريات المنتخب السعودي تذاع عبر تردد قناة bein sports المفتوحة.

ولذلك هناك احتمالية كبيرة أن يتم إذاعة مباراة السعودية والمكسيك على تردد بي إن سبورت المفتوحة.

كان هذا كل شيء عن مباراة السعودية ضد المكسيك في كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة.