مرتضى منصور لكهربا: انت سيبت بابا وروحت لجوز ماما.. ولو السما انطبقت ع الأرض هتدفع 50 مليون

أثار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جدلًا كبيرة بسبب التصريحات التي أدلى به خلال الساعات الأخيرة الماضية عبر قناة “الزمالك”.

وتحدث مرتضى، عن موقفه من أزمة لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، قائلًا: “لو السما انطبقت ع الأرض هيدفع 50 مليون جنيه.. والعداد شغال يا كهربا.. في المواقف الانسانية بتنازل لكن دي فلوس الزمالك”.

وأضاف مرتضى، موجهًا حديثه لـ “كهربا” قائلًا: “انت سيبت بابا وروحت لجوز ماما.. وبعد ما وقعت عليك العقوبة سابك وخاف وقال مالناش علاقة بكهربا”.

وتابع مرتضى: “كهربا من أحسن اللاعيبه في مصر وانتوا اللي ورتطوه.. بنصحه يخرج ويعترف ع اللي قام بتحريضه عشان ما يغرقش”.

الجدير بالذكر أن كهربا، وقع للأهلي في موسم 2020 قادمًا من نادي ديبورتيفو داس أيفيس البرتغالي، بعد مسيرة ناجحة في عدد من الأندية مثل إنبي والزمالك واتحاد جدة.

وتألق كهربا مع الأهلي وأحرز معه العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية مثل: دوري أبطال إفريقيا، وبرونزية كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري