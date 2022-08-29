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مرتضى منصور لكهربا: انت سيبت بابا وروحت لجوز ماما.. ولو السما انطبقت ع الأرض هتدفع 50 مليون

أسامة مقلد

أثار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جدلًا كبيرة بسبب التصريحات التي أدلى به خلال الساعات الأخيرة الماضية عبر قناة “الزمالك”.

مرتضى منصور لكهربا: انت سيبت بابا وروحت لجوز ماما.. ولو السما انطبقت ع الأرض هتدفع 50 مليون

وتحدث مرتضى، عن موقفه من أزمة لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، قائلًا: “لو السما انطبقت ع الأرض هيدفع 50 مليون جنيه.. والعداد شغال يا كهربا.. في المواقف الانسانية بتنازل لكن دي فلوس الزمالك”.

وأضاف مرتضى، موجهًا حديثه لـ “كهربا” قائلًا: “انت سيبت بابا وروحت لجوز ماما.. وبعد ما وقعت عليك العقوبة سابك وخاف وقال مالناش علاقة بكهربا”.

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وتابع مرتضى: “كهربا من أحسن اللاعيبه في مصر وانتوا اللي ورتطوه.. بنصحه يخرج ويعترف ع اللي قام بتحريضه عشان ما يغرقش”.

الجدير بالذكر أن كهربا، وقع للأهلي في موسم 2020 قادمًا من نادي ديبورتيفو داس أيفيس البرتغالي، بعد مسيرة ناجحة في عدد من الأندية مثل إنبي والزمالك واتحاد جدة.

وتألق كهربا مع الأهلي وأحرز معه العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية مثل: دوري أبطال إفريقيا، وبرونزية كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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