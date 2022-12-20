مات من الفرحة.. شاب مصري يفارق الحياة بعد تتويج ميسي بكأس العالم

توفى شاب مصري الحياة، إثر تعرضه لأزمة قلبية، عقب تتويج المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي، بكأس العالم قطر 2022، بعد تغلهم على فرنسا في المباراة النهائية للمونديال.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الشاب مصطفى. ع، قد تعرض لأزمة قلبية عقب فوز الأرجنتيني على فرنسا في المباراة النهائية لمونديال قطر، والتي أقيمت الأحد الماضي 18 ديسمبر على ملعب استاد لوسيل.

وأضافت الصحف أن الشاب الراحل البالغ من العمر 26 عاماً يقيم في منطقة شبرا الخيمة، ويعمل بمهنة المحاماة، وكان شديد الحب للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتمنى تتويجه بكأس العالم 2022.

وأشار عدد من أصدقاء الشاب المتوفى، أن” مصطفى” ذهب لمشاهدة نهائي كأس العالم في منطقة وسط البلد، وعقب انتهاء المباراة بفوز الأرجنتين وتتويج نجمه المفضل ميسي بكأس العالم، أصيب بأزمة قلبية من شدة الفرح، وتم نقله على إثرها لمستشفى العجوزة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

والجدير بالذكر ان أخر منشور كتبة مصطفى عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كان احتفالا بفوز الأرجنتين على فرنسا، قائلاً “ستبقى أحلى ذكرى في حياتي”.