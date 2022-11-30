كأس العالم قطر 2022.. فرنسا تتصدر المجموعة الرابعة بعد هزيمتها أمام تونس

نجح المنتخب التونسي في تحقيق الفوز على المنتخب الفرنسي، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب إستاد المدينة التعليمة، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

حيث فاز المنتخب التونسي على نظيرة الفرنسي بهدف نظيف، أحرزه اللاعب «وهبي خزري» في الدقيقة 58 من زمن المباراة، فيما فاز المنتخب الأسترالي على الدنمارك بهدف دون رد.

لتنتهي بذلك منافسات المجموعة الرابعة بشكل رسمي، وتتصدر فرنسا صدارة المجموعة بـ 6نقاط، يليها في المركز الثاني المنتخب الأسترالي برصيد 6 نقاط أيضاً، فيما أتى المنتخب التونسي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتزيل منتخب الدنمارك المجموعة بنقط واحدة.

وبذلك تأهل المنتخب الفرنسي برفقة المنتخب الأسترالي إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا مع وصيف المجموعة الخامسة في الدور المقبل، فيما يلتقي منتخب أستراليا مع متصدر المجموعة ذاتها.