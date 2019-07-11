ملخص ونتائج مباريات دور 8 بطولة الأمم الأفريقية 2019 المؤهلة للمربع الذهبي

تقام الآن مباراة دور 8 بطولة الأمم الأفريقية 2019، المباراة الأولي بين منتخبين بنين ثالث المجموعة السادسة، ومنتخب السنغال ثاني المجموعة الثالثة، وجاءت أحداث الشوط الأول على النحو التالي استحواذ كبير لمنتخب السنغال ولكن بدون تأثير على مرمى منتخب بنين، واستمر منتخب السنغال في محاولة أحراز هدف في الشوط الأول ولكن بدون أي فائدة، فقد أنتها الشوط الأول من مباراة منتخب بنين ومنتخب السنغال بالتعادل السالبي 0-0، وبداية أحداث الشوط الثاني توضح الإحصائيات الخاصة بالمباراة حتى الآن تفوق منتخب السنغال في كل شي، ولكن ينقصه أحراز الأهداف وهو ما يسعى أليه كل منتخب للصعود لدور 4.

وسوف تقام المباراة الثانية اليوم من مواجهات دور 8 في تمام الساعة التاسعة مساء، وسوف تجمع المباراة الثانية بين منتخبين نيجيريا اقوي المرشحين للفوز بالبطولة، ومنتخب جنوب أفريقيا الذي ظهرا بأداء مشرف في مباراة دور 16 واستطاع أخراج منتخب مصر، صاحب التنظيم للبطولة وصاحب الأرض وأمام العديد من الجماهير، ويتوقع العديد من متابع البطولة الأفريقية مشاهدة مباريات دور 8 في اقوي صورة لمباريات كرة القدم بعد أن ازداد الحلم عند جميع المنتخبات المتأهلة لدور أل 8، استكمال المشوار إلى المباراة النهائية وحمل اللقب.

نتائج مباريات دور 8 أمم أفريقيا 2019