طبيب الأهلي يكشف عن حجم إصابة سعد سمير

بواسطة Mahmoud Gamal

قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي أن إصابة سعد سمير ليست خطيرة، مؤكدا أن الجهاز الفني فضل إراحته لعدم تفاقم الإصابة.
فيما كشف أبو عبلة أن الإصابة هيا إجهاد في العضلة الضامة نتيجة لتلاحم المباريات وسيتم الاطمئنان على اللاعب غدا قبل بداية المران.
وكان سعد سمير قد خرج مصابا أثناء لقاء الفريق اليوم أمام الجونة، ليشارك ياسر ابراهيم بدلا منه.
وكان الأهلي قد تعثر خلال مباراة اليوم أمام الجونة ليفقد نقطتين هامتين في صراع المنافسة مع الفارس الأبيض ليتجمد رصيده عند النقطة 37 بفارق 3 نقاط عن الزمالك متصدر البطولة.
ويعاني فريق الأهلي من تعرض عدد كبير من لاعبيه للإصابة خلال الفترة الحالية، ليبدأ الفريق في الاعتماد على عناصر الشباب تعويضاََ للغيابات.

طبيب الأهلي يكشف عن حجم إصابة سعد سمير 1 1/5/2021 - 12:24 ص
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Mahmoud Gamal

مهندس مصري أحب الكتابة في مجال الرياضة واتابع العديد من الصحف العالمية أول بأول


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