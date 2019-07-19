تصفيات كأس أمم افريقيا في الكاميرون لعام 2021

انطلقت بطولة كأس أمم افريقيا في جمهورية مصر العربية في مراسم ازهلت العالم باحتفلات وأغاني من الطراز الجيد وتم استقبال جميع المنتخبات بأعلي مستوي،حيث فازت مصر باستضافة البطولة لعام 2019 وبالفعل تم تجهيز الملاعب للبطولة واقامة على ملاعب مصر وسوف يقام النهائي اليوم على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بين الجزائر والسنغال وسوف يقام حفل قبل بداية المباراة كما أقام حفل في مباراة الافتتاح،حيث حصلت الكاميرون على استضافة البطولة لعام 2021 بعد تقديمها لاستضافة البطولة لعام 2019 ولكن فازت بها مصر.

وسوف يكون هناك العديد من المباريات في التصفيات لتحديد الفريق الرابع في المجموعة الأولي والثانية والثالثة والرابعة،وتبدأ الكاميرون الاستعداد لاستقبال البطولة كما فعلت مصر حيث بدأت بالفعل في التنظيم وتجهيز الملاعب والمطارات لاستقبال جميع المنتخبات،وتنتهي بطولة أمم افريقيا اليوم في مصر بختام أخر مباراة في البطولة،ولعبت مباراة تحديد الثالث والرابع بين تونس ونيجيريا حيث فازت نيجيريا علو تونس بهدف لاشئ بخطأ من حارس تونس وحصلت نيجيريا على المركز الثالث واخذت الميدلية البرونزية وظلت تونس في المركز الرابع.

نعرض لكم جميع مباريات وتصفيات بطولة أمم افريقيا لعام 2021 في الكاميرون:

المجموعة الأولي:مالي_غينيا_ناميبيا_والفائز من مباراة ليبيريا ضد تشاد.

المجموعة الثانية:بوركينا فاسو_أوغندا_مالاوي_الفائز من مباراة جنوب السودان ضد سيشل.

المجموعة الثالثة:غانا_جنوب افريقيا_السودان_الفائز من مباراة موريشيوس ضد ساوتاومي.

المجموعة الرابعة:الكونغو الديمقراطية_الجابون_أنجولا_الفائز من مباراة جيبوتي ضد جامبيا.

المجموعة الخامسة:المغرب_موريتانيا_أفريقيا الوسطي_بوروندي.

المجموعة السادسة:الكاميرون_الرأس الأخضر_موزمبيق_رواندا.

المجموعة السابعة:مصر_كينيا_توجو_جزر القمر.

المجموعة الثامنة:الجزائر_زامبيا_زيمبابوي_بوتسوانا.

المجموعة التاسعة:السنغال_الكونغو_غينيا بيساو_أي سواتيني.

المجموعة العاشرة:تونس_ليبيا_تنزانيا_غينيا الاستوائية.

المجموعة الحادية عشر:كوت ديفوار_النيجر_مدغشقر_اثيوبيا.

المجموعة الثانية عشر:نيجيريا_بنين_سيراليون_ليسوتو.