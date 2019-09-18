باريس سان جيرمان يستضيف ريال مدريد على ملعبه اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

يلتقى اليوم فريق سان جيرمان الفرنسي بمنافسة الفريق الأسباني ريال مدريد ضمن مباريات بطولة دوري ابطال اوروبا للموسم الكروي الجديد 2019/ 2020 ليستقبل فريق سان جيرمان اليوم الاربعاء الموافق 18/ 9/ 2019 على ملعب حديقة الآمراء منافسة الأسباني فى تمام الساعه التاسعه، حيث يسعي “توماس توجل” المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان لكسب الثلاث نقاط لتفادي الخسائر المستمرة خلال الفترة السابقة حيث لم يحقق فريقة أي مكاسب أمام الفريق الأسباني خلال اللقاءات السابقة لهم، كما يسعي الفريق الأسباني ريال مدريد بقيادة اللاعب الفرنسي الأسبق زين الدين زيدان إلى الفوز للوصول إلى المركز الأول بالمجموعه، كما تعد مباراة اليوم من ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا للمجموعات للموسم الموسم الكروي الجديد 2019/ 2020، حيث نقدم اليوم التشكيل المتوقع للفريقين وموعد بدء المباراة والقنوات الناقلة للمباراة.







التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان :

يلعب اليوم بتشكيل الفريق “نافاس” بحراسة المرمي، خط الدفاع”مونيية”، “سيلفا”، “ديالو”، “كورزاوا”، فيراتي”أما عن خط الوسط فيكون “جايا” ، “ديماريا”، “سارابيا”، حيث من المتوقع أن يلعب بخط الهجوم كلاً من اللاعب “إيكاردي”، “تشوبو”، موتيج”.







التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد:

حيث يكون بحراسة المرمي “كورتوا” ويلعب بخط الدفاع كلاً من “كارفاخال”، “فاران”، “ميليتاو”، “ميندي” أما عن خط الوسط فيتوقع أن يكون كلاً من “كاسيميرو”، “خاميس”، “كروس”ويتشكل خط الهجوم اللاعب “جونيور”، “كريم بنزيما”، “فاسكيز”.

القنوات الناقلة للمباراة:

القناة القمر التردد الاستقطاب beIN Sports 1 HD نايل سات 11084 H