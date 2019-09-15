الأربعاء موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2019/2020

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2019/2020، حيث ستقام في العاصمة الفرنسية باريس، في حديقة الأمراء يوم الأربعاء القادم 18 سبتمبر 2019، رحيل كريستيانو رونالدو عن فريق ريال مدريد، أثر على الفريق بشكل كبير مع تخبط خطواته، وتسبب في خروج الفريق من الموسم الماضي دون الحصول على أي بطولة، ولكن في بداية العام الحالي ورغم تخبط الفريق أيضا ولكن استطاع الميرينجي أن يحقق خطوات صحيحة، وتغلب على ليفانتي وأصبح في المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد.







أما باريس سان جيرمان فيسير بخطوات صحيحة وخطى ثابتة في الدوري الفرنسي إلى الآن، ولم يخسر سوى مباراة واحدة أمام رين في الجولة الثانية من الليج 1، ولكن الخسارة لم تؤثر عليه كثيرا، حيث استطاع أن يتصدر مرة أخرى بمجموع نقاط 12 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان







كما ذكرنا سابقا ستقام المباراة يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، في حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وتبث المباراة على قناة بي إن سبورت beIN SPORTS HD 1، الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، والتاسعة مساءا بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت فلسطين، والعاشرة بتوقيت الأردن، والعاشرة مساءا بتوقيت لبنان، والعاشرة مساءا بتوقيت سوريا، والتاسعة مساءا بتوقيت اليمن، والثامنة مساءا بتوقيت تونس، والثامنة مساءا بتوقيت المغرب، والثامنة بتوقيت الجزائر، والعاشرة مساءا بتوقيت البحرين، والعاشرة بتوقيت سلطنة عمان.