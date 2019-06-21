أغلي لاعبي القارة السمراء في كأس الأمم الإفريقية

تنطلق بطولة أمم إفريقيا اليوم الجمعة 21 يونيو وتنتهي البطولة في 19 يوليو بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في التاريخ بدلا من 16 منتخب في نسختها الثانية والثلاثون التي تقام في جمهورية مصر العربية،وتقام مباراة الافتتاح على ستاد القاهرة الدولى بالاحتفلات والأغاني مثل أغنية متجمعين،تمتلك القارة السمراء العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا.

سوف نقدم لكم أغلي لاعبي أفريقيا المشاركين في كأس الأمم الإفريقية حسب صحيفة ترانسفير ماركت،حيث حصل نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح على المركز الأول في أغلي لاعبي القارة السمراء وصلت القيمة التسويقية الى 150 مليون يورو متفوق على زميله في فريق ليفربول اللاعب ساديو ماني الذي تصل قيمته التسويقية الى 120 مليون يورو.

نعرض لكم أغلي لاعبي أفريقيا المشاركين في البطولة:

حصل محمد صلاح مهاجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي على المركز الأول،حيث وصلت القيمه التسويقية للمصري 150 مليون يورو،وجاء في المركز الثاني جناح ليفربول ومنتخب السنغال ساديو ماني حيث وصلت القيمة التسويقية للاعب الى 120 مليون يورو،ويأتي المدافع القوي لفريق نابولي ومنتخب السنغال في المركز الثالث وتصل القيمه التسويقية للاعب الى 75 مليون يورو،وحصل نيكولاس بيبي جناح نادي ليل الفرنسي ومنتخب كوت ديفوار على المركز الرابع ووصلت قيمته التسويقية الى 65 مليون يورو،ويأتي كلا من:رياض محرز جناح مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر ونابي كيتا لاعب خط وسط ليفربول ومنتخب غينيا على المركز الخامس ووصلت قيمتهم التسويقية الى 60 مليون يورو،وجاء اللاعب الغاني ونجم مركز الوسط بنادي أتلتيكو مدريد توماس بارتي في المركز السادس بقيمه تسويقية 50 مليون يورو،وحصل الحارس الشاب لفريق أياكس أمستردام الهولندي ومنتخب الكاميرون على المركز السابع ووصلت قيمه التسويقية الى 35 مليون يورو،وحصل أشرف حكيمي جناح فريق بروسيا دورتموند ومنتخب المغرب على المركز الثامن بقيمه تسويقية تصل الى 30 مليون يورو،وجاء عيسي ماندي جناح منتخب الجزائر وفريق ريال بيتيس في المركز التاسع بقيمه تسويقية وصلت 16 مليون يورو،وحصل على المركز العاشر كوادو أسامواه نجم خط وسط فريق انتر ميلان ومنتخب غانا بقيمه تسويقية تصل الى 13 مليون يورو.

← إقرأ أيضاً: