سنتناول في هذا المقال، طريقة عمل الكنافة لمرضى السكر، حيث أن الكثير من الناس يحبون تناول الحلويات، وخصوصًا الكنافة، فهي من الحلويات المحببة للأطفال والكبار، ولكن في حالة مرض السكر، فإن الشخص المصاب به يمتنع عن تناولها مخافة أن ترتفع نسبة السكر في الدم عنده فتؤذيه، وعلى كل حال فإنه يُحبذ تقليل مقدار السكر في الأكل حتى لدى الشخص السليم، لما لكثرة تناوله من أضرارٍ بالغة، وفي حالة إصابة أحد أفراد عائلتك أو إصابتك بمرض السكري، وأردتم تناول الحلوى، فيمكن لك صنع هذه الكنافة، حيث أنها مناسبة لمرض السكري، كما أنها لا تحتاج وقتًا طويلًا للإعداد.

المكونات:

علبة من القشطة قليلة الدسم.

نصف كيلو من الكنافة.

كوب صغير من الماء.

فستق حلبي مطحون للزينة.

سكر استيفيا أو يمكن استخدام نوع سكر آخر، أو سكر الفاكهة فهو أقرب نوع سكر للسكر العادي،(وذلك بعد استشارة الطبيب).

ملعقتين طعام من السمن.

طريقة عمل الكنافة لمرضى السكر

ضعي الكنافة في صينية ثم قطعيها جيدًا.

ضعي السمن على الكنافة ثم اخلطي جيدًا؛ حتى يتوزع السمن على الكنافة.

اقسمي الكنافة لنصفين، وضعي النصف الأول في صينية الفرن.

وزعي القشطة على الكنافة.

ضعي النصف الآخر من الكنافة فوق طبقة القشطة.

أدخلي صينية الكنافة في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ من الأسفل حتى تحمر الجوانب، ثم أغلقي الفرن من الأسفل، وافتحي الشواية على نار هادئة حتى تكتسب اللون الذهبي.

ضعي الماء والسكر في قدر صغير على النار، حتى يغلي الخليط، ثم أضيفي نصف ليمونة ورشة من الفانيليا واتركي الخليط يغلي على النار ٤ دقائق.

اسكبي الشربات فوق الكنافة وهو ساخن.

زيني الكنافة بالفستق الحلبي المطحون ثم قدميها.

يمكن تناولها مع كوب من الشاي أو القهوة.

وبهذا نكون قد تحدثنا عن طريقة عمل الكنافة لمرضى السكر، نتمنى أن تجربوها، وبالهناء والشفاء، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية