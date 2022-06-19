طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية
البسبوسة من الحلويات الشرقية و اللذيذة والمنتشرة بشكل كبير في المطابخ العربية بشكل عام، وفي المطبخ المصري بشكل خاص، ويمكن القيام بحشوها بطرق مختلفة، مثل النوتيلا أو المهلبية، إليكم طريقة إعداد البسبوسة بالمهلبية.
المقادير
- 2 بيضة.
- كيس من القشطة.
- ربع كوب من الزيت.
- 2 كوب من السميد.
- كوب من جوز الهند.
- ثلاث أرباع كوب من السكر.
- كيس من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من الباكينج بودر.
- شربات.
مقادير المهلبية
- ملعقتين من السكر.
- علبة قشطة.
- 8 ملاعق من الحليب.
- 3 ملاعق من النشا.
- 8 حبات كيري.
طريقة تحضير البسبوسة بالمهلبية
طريقة تحضير المهلبية
- قومي بخلط الحليب مع السكر والنشا بالماء.
- أضيفي إليهم الكيري و القشطة، وقلبي جيدًا حتى تختلط المكونات.
طريقة عمل البسبوسة
- اخلطي مقادير البسبوسة في إناء بالملعقة، ثم صبي نصف المقدار في صينية فرن.
- ضعي فوق الطبقة الأولى المهلبية ووزعيها، ثم ضعي باقي خليط البسبوسة وساويها بالملعقة.
- أدخليها إلى الفرن على نار متوسطة، حتى تحمر الأطراف، ثم أشعلي الشواية واتركيها حتى تحمر من الأعلى، وعليك متابعتها.
- وزعي الشربات فوق البسبوسة.
- يمكن رش البسبوسة بالمكسرات المطحونة، حسب الرغبة.
- قطعي البسبوسة بالمهلبية إلى قطع صغيرة وقدميها وبالهناء والشفاء.
وبهذا نكون قد عرضنا لكم طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.