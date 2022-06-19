البسبوسة من الحلويات الشرقية و اللذيذة والمنتشرة بشكل كبير في المطابخ العربية بشكل عام، وفي المطبخ المصري بشكل خاص، ويمكن القيام بحشوها بطرق مختلفة، مثل النوتيلا أو المهلبية، إليكم طريقة إعداد البسبوسة بالمهلبية.

المقادير

2 بيضة.

كيس من القشطة.

ربع كوب من الزيت.

2 كوب من السميد.

كوب من جوز الهند.

ثلاث أرباع كوب من السكر.

كيس من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الباكينج بودر.

شربات.

مقادير المهلبية

ملعقتين من السكر.

علبة قشطة.

8 ملاعق من الحليب.

3 ملاعق من النشا.

8 حبات كيري.

طريقة تحضير البسبوسة بالمهلبية

طريقة تحضير المهلبية

قومي بخلط الحليب مع السكر والنشا بالماء.

أضيفي إليهم الكيري و القشطة، وقلبي جيدًا حتى تختلط المكونات.

طريقة عمل البسبوسة

اخلطي مقادير البسبوسة في إناء بالملعقة، ثم صبي نصف المقدار في صينية فرن.

ضعي فوق الطبقة الأولى المهلبية ووزعيها، ثم ضعي باقي خليط البسبوسة وساويها بالملعقة.

أدخليها إلى الفرن على نار متوسطة، حتى تحمر الأطراف، ثم أشعلي الشواية واتركيها حتى تحمر من الأعلى، وعليك متابعتها.

وزعي الشربات فوق البسبوسة.

يمكن رش البسبوسة بالمكسرات المطحونة، حسب الرغبة.

قطعي البسبوسة بالمهلبية إلى قطع صغيرة وقدميها وبالهناء والشفاء.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.