طريقة تحضير “اللازانيا باللحمة والجبنة الشهية” في المنزل باحترافية

“اللازانيا” هي أحد أكثر أنواع المكرونة الشهية ذات الشكل المُسطح والعريض، هذا النوع قد يكون من أقدم أنواع المكرونة، ويعود أصل معنى “لازانيا” إلى “قِدر الطبخ” ولكنها مع مرور الوقت باتت تُطلق الآن على طبق المكرونة المكون من عدة طبقات حيث تتناوب شرائح المكرونة مع باقي المكونات مثل اللحم والأجبان، والتي سوف يشرح لنا الشيف المُبدع محمد تركماني طريقة تحضيرها خلال السطور القليلة القادمة.

مكونات ومقادير اللازانيا باللحم المفروم

كل علبة لازانيا تحتاج إلى:

1. 200 غ لحمة مفرومة.

2. بصلة مفرومة ناعم.

3. القليل من الثوم المفروم.

4. حَبَّتين من الطماطم المبشورة.

5. مِلعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

6. نِصف كوب ماء فاتر.

7. مِلح حسب الرغبة.

8. فلفل أسود حسب الرغبة.

9. بابريكا حسب الرغبة.

10. كاري حسب الرغبة.

مكونات صوص الباشميل

1. ليتر واحد من اللبن “الحليب”.

2. 3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

3. زبدة مِلعقتين كبيرتين من الزُبدة.

4. ملح حسب الرغبة.

5. القليل من الفلفل الأبيض.

مكونات وجه اللازانيا

جُبنة شيدر مبشورة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

صوص اللحمة المفرومة

1. في مقلاة على نار متوسطة نضع البصل المفروم، الثوم المفروم، اللحم المفروم، الفلفل الأسود، البابريكا، الكاري ونُقلِّبها جيداً حتى ينضج اللحم.

2. عندما ينضج اللحم نُضيف الطماطم المبشورة، وصلصة الطماطم، والماء والملح.

3. نترك صوص اللحمة المفرومة حتى يغلي.

تحضير اللازانيا

1. نُحضِر صينية بيركس ونضع طبقة من صوص البشاميل تليها طبقة من اللازانيا ثم طبقة بشاميل وطبقة من صوص اللحم المفروم ورشة جبنة شيدر.

ملاحظة: لمعرفة طريقة تحضير الباشميل يمكنك مراجعة هذا المقال.

2. نكرر الخطوة السابقة حتى الانتهاء من كل الكمية.

3. نضع آخر طبقه صوص البشاميل مع وضع الجبنة على الوجه،

4. نضع صينية اللازانيا في فرن ساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة.

5. نترك اللازنيا تهدأ، بعد ان تأخذ اللون الذهبي من الأعلى.

نُقطِّعُها ونُقَدِّمها بالصحة والعافية.