تتبيلة عجيبة للدجاج واللحوم والأسماك..سر التتبيلة السريعة في المطاعم وطراوة اللحم

تتبيلة عجيبة للدجاج واللحوم والأسماك تقدمها الشيف نادية السيد وتعرفنا سر التتبيلة السريعة في المطاعم التي لا تحتاج وقت ولا مجهود وما هو سر طراوة اللحوم، حيث تستطيع عمل طعام المطاعم في المنزل بأبسط مكونات وطريقة سهلة للغاية، حيث أن يكمن المذاق الرائع في اللحم أو الدجاج في التتبيلة المتبل بها وكذلك السمك أيضاً بينما هذه الطريقة تصلح لـ السمك صينية في الفرن أكثر من المقلي أو مشوي، اليوم قدمت لنا الشيف وصفة دجاج بالبطاطس والبصل سريعة التحضير ضمن وصفات الطبخ المميزة لها تقدم كصنف مشرف في العزومات في رمضان أو المناسبات.

سر طراوة الدجاج

يتم نقع الدجاج في (ماء + ورق لورا “الغار” + 3 ملاعق كبيرة سكر + 2 ملعقة كبيرة ملح + 2 ملعقة كبيرة دبس رمان + فلفل أسود + بصلة صغيرة مقطعة).

مكونات تتبيلة عجيبة للدجاج واللحوم والأسماك

3 طماطم كبيرة.

ثمرة فلفل رومي أخضر + واحد فلفل حار.

نصف حزمة بقدونس (ورق فقط).

قطعة من الجنزبيل الطازج.

4 ملاعق كبيرة معجون طماطم.

علية زبادي.

كوب إلا ربع زيت زيتون.

4 ملاعق كبيرة دبس رمان.

عصير 2 ليمونة.

3 ملاعق صغيرة ملح وفلفل أسود.

التوابل (ملعقة كبيرة بابريكا – ملعقة كبيرة بهارات – ملعقة كبيرة كزبرة جافة – ملعقة صغيرة قرفة وكركم – قليل حبهان مطحون).

جربي هذه الوصفات وحلويات العيد أيضاً:-⇓⇓

بمقادير بسيطة..طريقة عمل حلوى الكوك ريشبوند رطبة وهشة سهلة وسريعة

3 مكونات فقط..طريقة عمل الغريبة الناعمة ناجحة برسمة ثابتة دون أن تشقق

سهلة وسريعة..طريقة عمل قلاية الكبدة بالبصل والفلفل مذاقها رهيب

بتتبيلة رهيبة..طريقة عمل صينية دجاج مشوي بالفرن مع البصل المكرمل سهلة وسريعة

طريقة عمل صينية دجاج متبل سريع

الفيديو التوضيحي للوصفة/

أولاً ينقع الدجاج في الماء المذكورة أعلى لمدة من 2 إلى 3 ساعات أو من الليل وتجهز اليوم التالي.

في الكبة أو الخلاط ضعي مكونات التتبيلة الطماطم والخضروات الباقية ما عدا الصلصة والتوابل في الآخر.

بعد خلط المقادير جيداً ضعي صلصة الطماطم حتى تكون لونها أحمر.

ثم يضاف التوابل وتخلط جيداً.

تتبيل الفراخ جيداً.

أحضري صينية بها بصل شرائح وعليه رشة ملح وحبهان حسب الرغبة.

ثم قطع بطاطس وتوضع الدجاج المتبل عليها ثم تغطى جيداً.

تدخل فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 250 مئوية في الرف الأوسط.

تترك صينية الدجاج في الفرن لمدة نصف ساعة ويزال الغطاء من عليها.

قومي بدهن الفراخ من الماء الموجودة بالصينية وتعاد في الفرن حتى تكتمل النضج وتحمر.

تقدم مع أرز سادة أو مبهر..بالعافية وكل عام وأنتم بخير.

سر طراوة اللحوم والدجاج في المطاعم

هناك بعض المكونات التي تعمل على تطرية اللحم بشكل كبير منها الزبادي أو الحليب والزيت عندما يضاف الحليب والزيت إلى تتبيلة اللحوم يجعلها طرية ومع إضافة بقية التتبيلة مثل دبس الرمان الذي يجعل المسام تتفتح لكي تتشرب الخلطة جيداً.