سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

واصل سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في الارتفاع، الموافق 1 نوفمبر 2022 في عدد من البنوك الخاصة والحكومية، وفيما يلي نستعرض معكم أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 1-11

جاءت أسعار صرف الجنيه في عدد من البنوك، على النحو التالي:

• البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.05 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.18 جنيه للبيع.

• بنك HSBC

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.15 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.25 جنيه للبيع.

• مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.15 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.20 جنيه للبيع.

• بنك كريدي أجريكول

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.10 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.20 جنيه للبيع.

• البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 23.95 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24 جنيه للبيع.

• بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.10 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.20 جنيه للبيع.

• بنك قطر الوطني QNB

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.10 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.20 جنيه للبيع.

• بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.10 جنيه للبيع.

• البنك العربي الإفريقي

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 23.95 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.05 جنيه للبيع.

• بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 23.90 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24 جنيه للبيع.