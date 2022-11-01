أخبار إقتصادية

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

عبدالله إبراهيم

واصل سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في الارتفاع، الموافق 1 نوفمبر 2022 في عدد من البنوك الخاصة والحكومية، وفيما يلي نستعرض معكم أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 1-11

جاءت أسعار صرف الجنيه في عدد من البنوك، على النحو التالي:

البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.05 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.18 جنيه للبيع.

بنك HSBC

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.15 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.25 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي 

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.15 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.20 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.10 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.20 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 23.95 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.10 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.20 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني QNB 

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.10 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.20 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية 

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.10 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي 

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 23.95 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.05 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 23.90 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24 جنيه للبيع.

عبدالله إبراهيم

اعمل بمجال التدوين منذ 10 سنوات بمجالات عدة منها:
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