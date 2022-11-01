سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 1 نوفمبر 2022
واصل سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في الارتفاع، الموافق 1 نوفمبر 2022 في عدد من البنوك الخاصة والحكومية، وفيما يلي نستعرض معكم أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 1-11
جاءت أسعار صرف الجنيه في عدد من البنوك، على النحو التالي:
• البنك المركزي المصري
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.05 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.18 جنيه للبيع.
• بنك HSBC
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.15 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.25 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.15 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.20 جنيه للبيع.
• بنك كريدي أجريكول
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.10 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.20 جنيه للبيع.
• البنك الأهلي المصري
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 23.95 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.10 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.20 جنيه للبيع.
• بنك قطر الوطني QNB
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24.10 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.20 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 24 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.10 جنيه للبيع.
• البنك العربي الإفريقي
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 23.95 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24.05 جنيه للبيع.
• بنك مصر
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حوالي 23.90 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 24 جنيه للبيع.