ما هو تعدين البيتكوين وما الذي تحتاجه لكي تبدأ في التعدين؟

البيتكوين هو إحدى العملات الرقمية المشفرة والغير مركزية أي إنها لا تخضع لجهة أو سلطة حكومية، ولذلك من يقوم بتنظيم المعاملات من بيع أو شراء يطلق عليهم المعدنون.

1-ما هو تعدين البيتكوين؟

تعدين البيتكوين يشمل معنيين وهما:

-هو العملية التي يقوم فيها مستخدمي البيتكوين بحفظ عمليات التداول التي يقومون بها وتسجيلها في سلسلة الكتل Blockchain.

وبما أن عملة البيتكوين عملة مشفرة إذاً حفظ المعاملات وتسجيلها في Blockchain تكون عملية رياضية صعبة ونعقد وبالتالي تحتاج إلى أجهزة كمبيوتر عالية الكفاءة.

-ومن منظور آخر عملية تعدين البيتكوين هي العملية التي يتم من خلالها توليد عملات معدنية جديدة من البيتكوين.

ما الذي تحتاجه لكي تبدأ في تعدين البيتكوين؟

١-برنامج تعدين البيتكوين:

وهو برنامج يمكن ضبطه على جهاز الكمبيوتر أو جهاز التعدين ويتم من خلاله معرفة عمليات التداول التي تم تسجيلها وحل المعادلات الخاصة بها من أجل تكوين Blockchain جديدة، وبالتالي يمكن للمستخدم كسب عملة بتكوين جديدة.

بعض برامج تعدين البيتكوين:

برنامج BFG Miner:

هو أحد أشهر برامج التعدين، البرنامج مكتوب بلغة C ويعمل على عدد من الأجهزة Mac و Linux و Windows.

ومن أهم مميزاته أنه يدعم تعدين عدد من العملات الرقمية في آن واحد.

برنامج GC Miner:

متوافق مع مجموعة مختلفة من أجهزة التعدين منه ASICs و FPGAs و CPUs.

برنامج Multi Miner:

من أفضل البرامج لسهولة استخدامه وبالتالي يصلح للمستخدمين المبتدئين.

لكنه يستخدم لنظام Windows فقط.

برنامج Awesome Miner:

أفضل البرامج للإدارة المركزية، يتعامل مع أكثر من جهاز تعدين في نفس الوقت.

لا يمكن للمستخدمين المبتدئين استخدامه.

وهذه بعض البرامج أيضاً:

SHAMINING

Be Mine

ECOS

Crypto universe



٢-محفظة البيتكوين:

**المحفظة الساخنة:

محفظة Electrum وهي خاصة بأجهزة الكمبيوتر.

محفظة للجوال وتسمى Mycelium.

ولكن من عيوب هذه المحفظة هي قلة درجة الأمان الخاصة بها.

**المحفظة الباردة:

وهي أكثر أمانا وهي عبارة عن جهاز يتكلف من 60 إلى 100 دولاراً.

٣-جهاز تعدين البيتكوين:

١- جهاز Antminer s19 pro

٢-جهاز Antminer S7

٣- جهاز Antminer S9

٤-جهاز AvalonMiner 1246

٥-جهاز Whats Miner M32-62T.

وغيرها من العديد من الأجهزة.

بعض شركات تعدين البيتكوين الجيدة:

١-شركة BitFury

٢-شركة BTC.COM

٣-شركة East Cost Mining

٤-شركة Computer Wulf

٥-شركة Coinbase

٦-شركة BitBay