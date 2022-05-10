عاجل: العملات الرقمية تعاني من انهيار كبير جداً.. والسلفادور تستغل الموقف لشراء البيتكوين

تعرَّضت أغلب العملات الرقمية لانهيار كبير عمَّق خسائرها خلال الساعات القليلة الماضية تزامناً مع تراجع العملة المشفرة الرئيسية “بيتكوين” إلى ما دون مستوى الـ30 ألف دولار اليوم الثلاثاء.

خسائر قياسية والبيتكوين دون 30 ألف دولار

وبين عشية وضحاها خسرت العملات الرقمية ما مجموعه 130 مليار دولار مع انخفاض رسملة سوق الكريبتو من مستويات 1.58 تريليون دولار أمس الإثنين إلى مستويات قرب 1.45 تريليون دولار اليوم.

وجاءت نتائج اليوم لتعمِّق خسائر العملات المشفرة خلال خمسة أيام إلى أكثر من 350 مليار دولار حيث هوت القيمة السوقية إلى مستويات قرب الـ 1.45 تريليون دولار مقابل 1.81 تريليون دولار يوم الخميس الماضي. لتسجل “بيتكوين” وسوق الكريبتو أكبر سقوط له منذ 20 يوليو 2021،

مؤشر Crypto Fear & Greed Index

وتابع مؤشر Crypto Fear & Greed Index الانخفاض ليصل أدنى مستوى خلال أكثر من عام تزامنا مع اندلاع موجة كبيرة من الخسائر الحادة في السوق. حيث وصل مؤشر Crypto Fear & Greed Index اليوم إلى مستوى الـ10 نقاط والتي تعتبر أدنى المستويات التي وصلها المؤشر خلال عام تقريباً منذ يوم 21 يوليو 2021.

المستثمر يبتعد عن المخاطرة

وتشير المستويات الحالية إلى سيطرة مشاعر الخوف والقلق التي وصلت حد الذعر على جميع المتعاملين في سوق الكريبتو تزامناً مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر كالعملات والأسهم.

السلفادور تستغل الموقف

في نفس السياق سارعت حكومة السلفادور إلى تعزيز مشترياتها من البيتكوين في محاولة لاستغلال حالة الرعب والانخفاض الشديد الذي تتعرض له العملة الرقمية التي اعتمدتها السلفادور في سبتمبر الماضي عملة قانونية في البلاد.