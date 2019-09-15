قرارات جديدة بشأن الدراسات العليا تصدرها جامعة الفيوم .. تعرف عليها

قام مجلس الدراسات العليا والبحوث داخل جامعة الفيوم، تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وبحضور السيد الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بعقد جلسته رقم (149)، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات المتعددة الخاصة بالدراسات العليا والبحوث خلال تلك الجلسة.







قرارات جديدة بجامعة الفيوم

ومن الجدير بالذكر أنه قد نتج عن الجلسة رقم 149 مجموعة من القرارات والتي قد جاء على رأسها تجديد الثقة في السيد الأستاذ الدكتور محمد أبو الغار وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك في اختياره كأمين لمجلس الدراسات العليا والبحوث في دورته الحالية لعام 2019 – 2020.







ومن الجدير بالذكر أن مجلس الدراسات العليا والبحوث كان قد قام بالنظر في تشكيل لجنتين من أجل القيام بأعمال فحص مختلف أوراق ترشيحات الكليات من أجل جائزة جامعة الفيوم في مجال التفوق في البحث العلمي، هذا بالإضافة إلى النظر في إمكانية القيام بتشكيل لجنتين من أجل العمل على فحص أوراق ترشيحات الكليات وذلك من أجل جائزة جامعة الفيوم لأفضل رسالة ماجستير/ دكتوراه (في كل من القطاعات العملية والأدبية)، ويذكر أن ذلك يأتي في ظل الاستعداد لاحتفالية عيد العلم الثاني عشر لعام 2019.

دبلومة الإعلام المائي في جامعة الفيوم

كما تجدر الإشارة إلى أنه أثناء قيام مجلس الدراسات العليا والبحوث بعقد جلسته رقم 149، قد تم عرض مقترح بشأن لائحة برنامج “دبلوم الإعلام المائى”، والرغبة في إضافته إلى لائحة الدراسات العليا في معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية وذلك لدول حوض النيل، كما قد تم المصادقة على القيام بتسجيل عدد 8 رسائل ماجستير، بالإضافة إلى عدد 4 رسائل دكتوراه.