شروط وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 وما هي الإجراءات التي ستتخذها للوقاية من كورونا

أكدت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي في تصريحات رسمية أنه بداية من يوم السبت القادم الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري سوف يتم تطبيق العديد من الإجراءات، والتي يتم من خلالها الحفاظ على حياة الطلاب وفي الوقت نفسه تحرص تلك الإجراءات على انتظام سير عملية الحضور الكامل بالعام الدراسي الجديد 2021 – 2022، كما أوضحت وزارة التعليم تلك الإجراءات وجاءت على النحو التالي:

إجراءات الوزارة لتأمين الطلاب:

شددت وزارة التربية والتعليم على أن يتم الالتزام بالإجراءات التي تم إطلاقها للحفاظ على حياة الطلاب والتي تم الإعلان هنا بالفعل للعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن تأجيل العام الدراسي.

يجب أن يتم توفير زائرة صحية في كل مدرسة، والالتزام بالتنبيه على جميع الطلاب بغسل أيديهم باستمرار مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بينهم.

بداية من يوم 9 أكتوبر المقبل لن تكون هناك أي نية لتأجيل العام الدراسي، كما أن الحضور سيكون بشكل يومي كامل للطلاب ولكن مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية إذا وجدت حالة إيجابية فيتم عزل الطالب في منزله، ومتابعة الحالات التي تم الاختلاط بها مسبقاً.

إذا وجدت حالة إيجابية فيتم عزل الطالب في منزله، ومتابعة الحالات التي تم الاختلاط بها.

توزع أجهزة كشف الحرارة على كافة المدارس، وذلك بعد أن قامت الوزارة بتوزيع جهازين لكل مدرسة.

توفير مستلزمات التعقيم بالمدارس، ووضع الجداول التي من خلالها يتم تقليل كثافة الطلاب مع استغلال الأماكن الفارغة بالمدرسة.

يجب تقسيم الحضور للطلاب في فترتين بعد أن يوافق مدير مديرية التعليم.

شروط وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي الجديد 2021 – 2022.

هناك العديد من الإجراءات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتأمين الطلاب ومن ضمنها:

1/ لا يتم دخول العاملين بالمدرسة إلا إذا تلقوا اللقاح، وإذا لم يتلقى اللقاح يتم عمل مسحة له مرتين في الأسبوع.

2/ الالتزام بجعل جزء من الإذاعة المدرسية هدفه توعية الطلاب بأهمية مكافحة عدوى فيروس كورونا، مع العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

3/ كما يتم التوعية بضرورة المحافظة على نظافة الفصول والالتزام بالتنظيف الدوري لدورات المياه وتعقيمها.

4/ الحضور يتم بشكل كامل بداية من رياض الأطفال وصولاً إلى بقية المراحل التعليمية.

توزيع كاشف حراري لكافة المدارس بمصر لبداية العام الدراسي الجديد 2021 – 2022:

قامت وزارة التربية والتعليم بالعمل خلال الأيام الماضية على توزيع 2 من أجهزة كشف الحرارة على كل مدرسة، وتم الالتزام بالتأكيد على صلاحية هذه الكواشف، كما شددت وزارة التربية والتعليم على أن تتوفر مستلزمات التعقيم لجميع المدارس، وتم التشديد على المديرين لتوزيعها على الطلاب، بالإضافة إلى التشديد على الحضور مع عزل الحالات الإيجابية فور التأكد من الإصابة.